韓國瑜將參加凱道造勢 高市議員批過客應辭市長

2019-05-27 12:34 中央社 高雄27日電



高雄市長韓國瑜證實，6月1日將北上參加在凱道舉行的挺韓造勢大會。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

民進黨高雄市議員鄭光峰今天在市政總質詢批評市長韓國瑜才做幾個月就要選總統，對韓國瑜還說參加凱道的造勢活動是「被動」，鄭光峰批韓國瑜是「過客心態」，促韓國瑜辭市長。

鄭光峰在總質詢針對韓國瑜受訪表示如果國民黨五人小組徵詢他的參選意願，韓國瑜說〝yes，I do〞，昨天又說會出席6月1日凱道上舉辦「決戰2020、贏回台灣」的活動，鄭光峰不滿韓國瑜以當選總統就在高雄上班向市民交代、敷衍。

他批評韓國瑜對不起過去支持他參選市長的人，更辜負高雄市民期待韓國瑜能為高雄「發大財」的承諾。

鄭光峰說，高雄市民寄望韓國瑜的是經濟好轉，但韓國瑜尚未讓大家實現夢想就要落跑。他指韓國瑜對凱道的造勢既然說是「被動」就不要參加，促韓國瑜懸崖勒馬、急流勇退都來得及，如果堅持要參加凱道造勢活動就「乾脆請辭」。

鄭光峰引用詩人鄭愁予的詩中「我達達的馬蹄是美麗的錯誤，我不是歸人，是個過客」，他問韓國瑜要當高雄市的「歸人」還是「過客」。

他促韓國瑜要思考，是要當「歸人」還是「過客」，他說「如果你參加6月1日的造勢活動就是過客心態」。

鄭光峰並以自己為例說，他來自嘉義為高雄打拚要當高雄的歸人，促韓國瑜當高雄的歸人，好好做好市政。

民進黨市議員高閔琳也在總質詢批評韓國瑜市政沒進度，被網友嘲諷只有「唬爛」、「選總統」，她說市長是「責任制」，非韓國瑜說利用假日或是下班去造勢就能交代得過去，促韓國瑜勿「呷碗內看碗外」。

韓國瑜在市政總質詢休息時間答覆記者採訪，他說，如果五人小組不來徵詢他（韓國瑜），他們有特定參選人，那他沒有意見，韓國瑜說一切都是被動，包括6月1日造勢活動也是被動。