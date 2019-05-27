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金色水溝蓋印Q版韓國瑜、龍鳳 遭諷拍馬屁

2019-05-27 12:10中央社 高雄27日電

圖擷自高雄點Kaohsiung.臉書粉絲專頁。
圖擷自高雄點Kaohsiung.臉書粉絲專頁。
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高雄市新興區巷弄出現金色水溝蓋，上印有高雄市長韓國瑜Q版圖像、龍鳳等，網友諷刺「貴氣」、拍馬屁，催生水溝蓋的里長吳三雄今天說，這防蚊水溝蓋已換5塊，會視外界反應再換。

高雄新興區福建街、金門街巷口，最近新更換了幾塊金色的水溝蓋，蓋面上印有Q版韓國瑜和柴犬及一龍一鳳圖案，引發熱議，有網友諷刺「很貴氣」，拍馬屁，又像冥紙。

擔任第五屆里長的新興區德生里里長吳三雄受訪表示，為防治登革熱，他於2010年發現傳統鐵鑄的水溝蓋有蚊蟲進出等問題，研發以鋼材又密封的防蚊和防臭味水溝蓋，陸續裝設在里內巷弄。

吳三雄表示，第一批研發改進的水溝蓋為粉紅色，已更換200多個，10多天前「創新」想出把原來粉紅色水溝蓋的蓋面改噴成金黃色，回應韓國瑜「高雄發大財」口號，先做了五個水溝蓋更新，希望能推廣使用，目前將視外界反應再陸續更換。

吳三雄說，他是民進黨高雄市黨部執委，不必要去拍馬屁，且因水溝蓋使用量多，目前每塊造價由新台幣2400多元降至約1800元，改噴金黃色的花費不多。曾自掏腰包先做粉紅色水溝蓋，後來由區公所以公務預算逐年汰換。

高雄市新興區公所社經課表示，目前未接獲新的金黃色水溝蓋改噴顏色等相關經費申請案。

不過，環保局清潔隊人員指出，溝渠相當長，如果在這個里的區段裝設這個所謂可防蚊蟲進出的水溝蓋，跨區里後未裝設，仍有防治的疏漏處。

韓國瑜於市議會備詢後接受媒體聯訪表示，吳三雄是民進黨籍也很清楚表示，希望高雄發大財；不管是什麼符號或圖案，只要大家開心，都樂觀其成。

韓國瑜
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