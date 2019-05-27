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高雄200年劉家新厝遭強拆 議員為保存派家屬發聲

2019-05-27 11:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

市議員林于凱等人召開記者會，20、30位劉家子孫到場陳情，希望能將古厝進行重建。...
市議員林于凱等人召開記者會，20、30位劉家子孫到場陳情，希望能將古厝進行重建。記者蔡容喬／攝影
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高雄仁武「劉家新厝」已200年歷史，文化局原定5月24日邀文資委員進行古蹟列冊會勘，前一天竟遭怪手無預警剷平，文化局獲報趕抵現場，緊急公告為暫定古蹟，卻已無力回天。高市議員林于凱、吳益政、黃捷27日舉行記者會，要求文化局在古蹟保護機制應更為健全，別讓類似遺憾再度發生。

劉家新厝興建於清道光年間，是劉家第4代祖先所建，燕尾狀的翹脊屋頂至今保全完整，但近年來劉家子孫傳出保存與開發兩種不同聲音，保存派子孫在3月底透過民間團體向文化局申請列入古蹟，文化局清查所有權人資料後，5月20日發出通知，預定24日會勘，但前一天古厝就遭「毀屍滅跡」。

子孫劉順隆說，23日當天上午7時許，疑為「開發派」的劉家子孫趁高齡103歲的阿嬤到醫院回診，派出怪手「突襲」，沒多久門廳、正廳都剷平，他緊急報警並通知文化局，但不到1小時，百年燕尾厝毀於一旦，僅餘右護龍部分殘骸。文化局隨到趕到，緊急公告為暫定古蹟，但現場已是斷垣殘壁。

林于凱要求文化局，在私人文資保存上，應該提出更周全的保護機制，在一提出古蹟申請時，就應列為暫定古蹟，議會可以針對相關法令進行修法。副局長林尚瑛表示，依文資法第14條，在老屋尚無文化資產身分時，除非有緊急或重大危險狀況，公部門對於所有權人拆除行為沒有強制力。

林尚瑛說，文化局獲報後1小時內就和文資委員趕抵現場，但劉家新厝已遭拆，連怪手都已離開，令人遺憾；由於相關所有權人多達60幾人，目前既已列為暫定古蹟，會持續與所有權人開會協調，討論後續重建事宜。

市議員林于凱等人召開記者會，20、30位劉家子孫到場陳情，希望能將古厝進行重建。...
市議員林于凱等人召開記者會，20、30位劉家子孫到場陳情，希望能將古厝進行重建。記者蔡孟妤／攝影
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劉家新厝興建於清道光年間，有200年歷史，其屋頂燕尾狀的翹脊保存完整，但如今已成...
劉家新厝興建於清道光年間，有200年歷史，其屋頂燕尾狀的翹脊保存完整，但如今已成斷垣殘壁。圖／劉家提供
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劉家新厝興建於清道光年間，有200年歷史，其屋頂燕尾狀的翹脊保存完整，但如今已成...
劉家新厝興建於清道光年間，有200年歷史，其屋頂燕尾狀的翹脊保存完整，但如今已成斷垣殘壁。圖／劉家提供
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劉家新厝興建於清道光年間，有200年歷史，其屋頂燕尾狀的翹脊保存完整，但如今已成...
劉家新厝興建於清道光年間，有200年歷史，其屋頂燕尾狀的翹脊保存完整，但如今已成斷垣殘壁。圖／劉家提供
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