不想下田抓福壽螺 福安國小研發米糠誘捕器獲獎

2019-05-27 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市美濃福安國小師生種稻多年，因不噴灑農藥，下田抓福壽螺是件苦差事，今年學生以福壽螺防治參加高市國中小科展，環保誘捕器獲得高市第二名，學生也從實驗中獲得結論，最能吸引福壽螺的食物是米糠，其次是小番茄，種稻帶來意外收穫。

外來福壽螺會啃食稻作，困擾許多農民，不噴藥、不施化肥的福安國小稻田也不例外。校長莊宗霖說，種稻期間，學生要輪流下田撿拾福壽螺，抓螺不輕鬆，全校師生都很想找到便利的防治方法。

在此動機下，福安國小老師郭欣博帶領學生研究防治方法，研究團隊參考其他人的實驗成果，模仿蝦籠誘捕原理，利用廢棄寶特瓶製作誘捕器，研究放置時機、位置與誘餌種類等項目。

學生觀察發現，福壽螺通常聚集在稻田出入水口處，所以入水口應裝置隔絕網。至於田間福壽螺則使用誘捕器來處理，學生放入米糠、水果與蔬菜三種誘餌觀察誘捕數量。三種誘餌中，米糠效果最佳，其次是小番茄、香蕉、高麗菜與地瓜葉；米糠每分地單價成本100元，比有機用藥便宜許多。