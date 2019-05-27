不想下田抓福壽螺 福安國小研發米糠誘捕器獲獎
高雄市美濃福安國小師生種稻多年，因不噴灑農藥，下田抓福壽螺是件苦差事，今年學生以福壽螺防治參加高市國中小科展，環保誘捕器獲得高市第二名，學生也從實驗中獲得結論，最能吸引福壽螺的食物是米糠，其次是小番茄，種稻帶來意外收穫。
外來福壽螺會啃食稻作，困擾許多農民，不噴藥、不施化肥的福安國小稻田也不例外。校長莊宗霖說，種稻期間，學生要輪流下田撿拾福壽螺，抓螺不輕鬆，全校師生都很想找到便利的防治方法。
在此動機下，福安國小老師郭欣博帶領學生研究防治方法，研究團隊參考其他人的實驗成果，模仿蝦籠誘捕原理，利用廢棄寶特瓶製作誘捕器，研究放置時機、位置與誘餌種類等項目。
學生觀察發現，福壽螺通常聚集在稻田出入水口處，所以入水口應裝置隔絕網。至於田間福壽螺則使用誘捕器來處理，學生放入米糠、水果與蔬菜三種誘餌觀察誘捕數量。三種誘餌中，米糠效果最佳，其次是小番茄、香蕉、高麗菜與地瓜葉；米糠每分地單價成本100元，比有機用藥便宜許多。
校方表示，學生參加高雄市中小學科學展覽，獲得國小組生物科第2名，學生在農事體驗中學得種稻技巧，也找到移除危害作物的害蟲防治方法，一舉兩得。
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