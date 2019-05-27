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讓孩子重回媽媽的懷抱 家扶不一樣的「畢業旅行」

2019-05-27 07:44聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東家扶中心兒保組日前舉行親子旅遊，帶著兒保家庭前往國境之南-恆春、車城，家扶中心希望透過兒保親子旅遊增進家庭正向互動，同時也希望因故被安置的兒少，能有機會可以與家人出遊維繫情感，共譜美好的回憶。這回參與親子旅行的兒少中共有5名兒少，活動結束後就能返家，這躺旅程不只是親子旅行，更是屬於他們的「畢業旅行」。

屏東家扶中心表示，其中一對小姐妹小欣與安安，原本由媽媽單親撫養因案入獄，小姐妹安置在屏東家扶寄養家庭3年。媽媽入獄期間，小欣姊妹兩人十分堅強，每個月都會寫信給獄中媽媽打氣，看到孩子們的信，小欣媽媽除內疚落淚，更下定決心要把孩子再帶回身邊照顧。

媽媽出獄後努力工作賺錢，也一改過去消極，配合社工的服務及建議，每個月省吃儉用存錢給孩子，過程雖少不了挫折沮喪，但三年來母女三人彼此加油、互不放棄。

小欣媽媽說自己從小沒有被好好照顧過，過去只知道自己虧欠孩子，面對孩子只想到補償這個方法，但一年來也發現到僅有補償其實對孩子無益，故在去年底自願接受親職諮商，學習新的教養孩子方法，並嘗試在每月親子會面時用出來，讓自己成為負責的媽媽。

母女3人已連續3年一起參加屏東家扶中心辦的兒保親子旅遊，今年暑假媽媽終於能接兩個孩子回家團圓，邁向家庭新的篇章。媽媽說，接下來我希望幫自己買房，有自己的家，因為我不想孩子跟我一樣過著到處漂泊的日子，我也擔心自己有一天萬一發生意外，至少可以留給孩子一個避風處。

母女3人參加完最後一次屏東家扶中心辦的兒保親子旅遊，今年暑假就能全家團圓。圖／屏...
母女3人參加完最後一次屏東家扶中心辦的兒保親子旅遊，今年暑假就能全家團圓。圖／屏東家扶中心提供
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母女3人參加完最後一次屏東家扶中心辦的兒保親子旅遊，今年暑假就能全家團圓。圖／屏...
母女3人參加完最後一次屏東家扶中心辦的兒保親子旅遊，今年暑假就能全家團圓。圖／屏東家扶中心提供
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親子寄養家庭畢業旅行
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