發大財！小琉球麻花捲從這發跡 居民：老婆不跑了

2019-05-27 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東小琉球，近年成為國人熱愛的觀光景點，島上特產「麻花捲」更是必買伴手禮，然而小琉球並未種植小麥，麵粉製的麻花捲會成為特產，源自一名退休教師，改良麻花捲當配茶點心，竟無意間創造出麻花捲商機。另外，居民表示麻花捲不只讓人人有錢賺，更直言連老婆都不跑了。

小琉球擁有全台唯一的珊瑚島嶼環境，再加上近年復育保育類野生海龜有成，吸引大批民眾登島觀光，根據小琉球4個風景區的門票統計，去年突破50萬人次創下最高紀錄，比起前年再多成長10萬人次。有觀光業者認為，不是所有民眾登島都會去風景區，按門票統計太過保守，若按觀光船、人潮評估，恐怕已經超過百萬人次。

國人外出旅遊習慣購買地方名產的不在少數，而造訪小琉球「麻花捲」更是必買伴手禮之一。前立委蘇清泉日前陪同馬英九造訪小琉球時表示，近年來拜「麻花捲」所賜，讓這座小島失業率近乎於零。

「除了人人有錢賺老婆也不跑了」當地居民也透露，島上漁民長期討海為生，成婚多半迎娶外籍配偶，但部分外配經過6年時間領到身分證後，因嫌棄丈夫不給錢寄回娘家，就偷偷跑掉，但自從麻花捲爆紅後，島上陸續開啟近40家麻花捲店，創造許多就業機會。琉球區漁會會務課長洪賜隆也證實這個說法，更表示現在已有麻花捲品牌銷到歐美國家去。