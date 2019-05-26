2019亞洲小姐選美盛會 8月在高雄決賽

2019-05-26 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



2018年亞洲小姐台灣區總決賽第五名吳佳娟（中）大方分享選美經驗談，變身美人魚，以最優雅的姿態悠游在H2O HOTEL頂樓高空透明泳池。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

2019亞洲小姐選美盛會第一次移師高雄舉辦，透過國際選美賽事與國際接軌，讓全世界再次聚焦高雄。目前報名非常踴躍，至今已有近百名佳麗報名參賽，有來自台灣學霸美女、北京、美裔華人等亞洲各地的佳麗。

亞洲小姐預計在6月底辦海選、7月全台各地進行複賽，8月10日在高雄的台鋁晶綺盛宴舉辦決賽。

《亞洲小姐》至今已成功舉辦31屆，是亞洲地區最具權威的選美盛會，30多年來，發掘眾多閃耀明星，包括賴琳恩、黎燕珊、利智、朱慧珊、伍詠薇、葉玉卿、楊恭如、陳煒、劉伊心等。

第31屆亞洲小姐台灣賽區競選已開跑，目前已在官網上受理報名，只要是年滿16到30歲，未婚未育、身高163公分以上的女性都可報名參加。

這屆台灣勝出的冠軍將可與攝影團隊，遠赴芬蘭取景，捕捉極光浪漫之美，來回機票由吉祥航空贊助，預計可獲得近百萬元的獎項，還有機會獲得亞視培訓，如進到亞洲小姐大中華區決賽，更可獲得亞視的經紀約，不少知名港星都是出自於亞洲小姐，其中來自台灣女孩賴琳恩即是2008年參加香港亞洲小姐競賽獲得季軍，進而知名度大開。