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2019亞洲小姐選美盛會 8月在高雄決賽

2019-05-26 21:42聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

2018年亞洲小姐台灣區總決賽第五名吳佳娟（中）大方分享選美經驗談，變身美人魚，...
2018年亞洲小姐台灣區總決賽第五名吳佳娟（中）大方分享選美經驗談，變身美人魚，以最優雅的姿態悠游在H2O HOTEL頂樓高空透明泳池。記者謝梅芬／攝影
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2019亞洲小姐選美盛會第一次移師高雄舉辦，透過國際選美賽事與國際接軌，讓全世界再次聚焦高雄。目前報名非常踴躍，至今已有近百名佳麗報名參賽，有來自台灣學霸美女、北京、美裔華人等亞洲各地的佳麗。

亞洲小姐預計在6月底辦海選、7月全台各地進行複賽，8月10日在高雄的台鋁晶綺盛宴舉辦決賽。

《亞洲小姐》至今已成功舉辦31屆，是亞洲地區最具權威的選美盛會，30多年來，發掘眾多閃耀明星，包括賴琳恩、黎燕珊、利智、朱慧珊、伍詠薇、葉玉卿、楊恭如、陳煒、劉伊心等。

第31屆亞洲小姐台灣賽區競選已開跑，目前已在官網上受理報名，只要是年滿16到30歲，未婚未育、身高163公分以上的女性都可報名參加。

這屆台灣勝出的冠軍將可與攝影團隊，遠赴芬蘭取景，捕捉極光浪漫之美，來回機票由吉祥航空贊助，預計可獲得近百萬元的獎項，還有機會獲得亞視培訓，如進到亞洲小姐大中華區決賽，更可獲得亞視的經紀約，不少知名港星都是出自於亞洲小姐，其中來自台灣女孩賴琳恩即是2008年參加香港亞洲小姐競賽獲得季軍，進而知名度大開。

2018年亞洲小姐台灣區總決賽冠軍樊蔓娣以及第五名吳佳娟大方分享選美經驗談，吳佳娟變身美人魚，以最優雅的姿態悠游在H2O HOTEL頂樓高空透明泳池，吳佳娟自身就是一個傳奇，她不僅克服聽障障礙拿下去年台灣賽區第5名，勇敢突破自我、大膽追夢，更挑戰表演美人魚秀。

2018年亞洲小姐台灣區總決賽第五名吳佳娟（中）變身美人魚，以最優雅的姿態悠游在...
2018年亞洲小姐台灣區總決賽第五名吳佳娟（中）變身美人魚，以最優雅的姿態悠游在H2O HOTEL頂樓高空透明泳池。記者謝梅芬／攝影
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