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國際機器人大賽首登台 高雄170多組鬥智比拚

2019-05-26 21:35聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「IPRC國際智能程式機器人大賽」台灣場賽事26日在高雄國立科學工藝博物館登場，主辦單位表示，該比賽今年首度來台舉辦，高雄場共有170多隊中小學生參賽，參賽者帶著組裝好的機器人上場，比賽過程中可見兩隊奮力操控手中遙控器，控制機器人在競技場上彼此較勁，觀眾不時發出驚呼聲，相當刺激。

該賽事由韓國ROBOROBO機器人公司發起，歷屆參賽者來自韓國、大陸、香港、泰國、馬來西亞、台灣等國隊伍，已舉辦8屆，是全球重要機器人國際賽事之一。主辦賽事的百世機器人公司總經理張新城表示，過去國內僅少數學生去國外參加機器人比賽，今年爭取該賽事來台舉辦，南北兩場共有268隊伍參與競賽，明年起也會有世界各國參賽者來台，增加彼此交流機會。

張新城說，台灣學生在設計、組裝、程式方面，完全不輸國外學生，希望藉此賽事刺激、帶動機器人AI發展，而不只是當成一項玩機器人的才藝。

本次賽事分為國小組、國中組及高中（職）組，競賽項目分別為「循跡競速」、「相撲力士」、「爆破獵人」及「勇士競技」4項，除了考驗參賽選手對機器結構掌握、造型創意發想、程式編寫邏輯與機器靈活操控，更希望鼓勵學生活用所學科學知識，思考如何挑戰任務與解決問題的能力，迎戰人工智慧AI時代來臨。

「IPRC國際智能程式機器人大賽」首次到台灣舉辦，高雄26日有170多組隊伍的機...
「IPRC國際智能程式機器人大賽」首次到台灣舉辦，高雄26日有170多組隊伍的機器人上場鬥志比拚。記者蔡容喬／攝影
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「IPRC國際智能程式機器人大賽」首次到台灣舉辦，高雄26日有170多組隊伍的機...
「IPRC國際智能程式機器人大賽」首次到台灣舉辦，高雄26日有170多組隊伍的機器人上場鬥志比拚。記者蔡容喬／攝影
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