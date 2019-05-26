國際機器人大賽首登台 高雄170多組鬥智比拚

2019-05-26 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「IPRC國際智能程式機器人大賽」台灣場賽事26日在高雄國立科學工藝博物館登場，主辦單位表示，該比賽今年首度來台舉辦，高雄場共有170多隊中小學生參賽，參賽者帶著組裝好的機器人上場，比賽過程中可見兩隊奮力操控手中遙控器，控制機器人在競技場上彼此較勁，觀眾不時發出驚呼聲，相當刺激。

該賽事由韓國ROBOROBO機器人公司發起，歷屆參賽者來自韓國、大陸、香港、泰國、馬來西亞、台灣等國隊伍，已舉辦8屆，是全球重要機器人國際賽事之一。主辦賽事的百世機器人公司總經理張新城表示，過去國內僅少數學生去國外參加機器人比賽，今年爭取該賽事來台舉辦，南北兩場共有268隊伍參與競賽，明年起也會有世界各國參賽者來台，增加彼此交流機會。

張新城說，台灣學生在設計、組裝、程式方面，完全不輸國外學生，希望藉此賽事刺激、帶動機器人AI發展，而不只是當成一項玩機器人的才藝。