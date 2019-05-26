衛武營管風琴故障20分鐘排除 簡文彬：正常的意外

2019-05-26 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



衛武營藝術總監簡文彬說明24日當天管風琴故障原因，搞笑直指「肇禍者就是這支彈簧！」 分享 facebook

衛武營國家藝術文化中心24日舉行「管風琴巨星卡麥隆·卡本特」音樂會，中途管風琴故障傳怪音，演出中斷20分鐘，卡麥隆一度離開現場；總監簡文彬26日在卡麥隆加演場結束後說，發生這樣的插曲，如同「拉小提琴時琴絃突然斷了」，屬「正常中的意外」。

卡麥隆·卡本特26日下午重返衛武營音樂廳展現精湛琴藝，過程順利，最後還一連演出5首安可曲；負責導聆的台南神學院音樂系副教授劉信宏說，對於24日「小插曲」，卡麥隆表示在國外也遇過類似狀況，通常當天演出會取消，沒想到台灣場20分鐘搶修完成，「台灣經驗讓他印象深刻」。

不過，衛武營在24日當晚發新聞稿指「因音樂家賣力演出，管風琴出現踏板音管栓塞、彈簧斷裂突發狀況，導致演出中斷」，外界一度以為管風琴被「操」壞了，簡文彬26日改口「與音樂家使用習慣無關」，發生這樣的插曲，如同「拉小提琴時琴絃突然斷了」，屬「正常中的意外」。

簡文彬表示，當天管風琴傳出怪音後，維修團隊上到18公尺高的管風琴處，約2、3分鐘找到故障點並更換備品，他與劉教授上台向觀眾說明，20分鐘後恢復演出，但因時間關係，上半場卡麥隆將第3首彈奏完後，就直接跳到第5首演出，下半場演出就一切正常。

劉信宏說，管風琴如在演出時出狀況，通常得花上非常長的時間進行檢修，常因此取消當天表演；卡麥隆對衛武營團隊當天迅速處置「非常驚豔」，且現場觀眾也很捧場地聽到最後，讓他相當開心，最後還一連演奏3首安可曲，想要回饋大家的熱情。