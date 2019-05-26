蔡英文談高鐵南延全看財政？ 爭取高鐵聯盟：令人失望

2019-05-26 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



高鐵南延屏東，地方正反聲浪皆有，已然成為政府難題。圖／本報資料照片 分享 facebook

總統蔡英文昨日回鄉屏東主打政績牌爭取鄉親支持，並在屏東同鄉會餐會中針對高鐵議題表示，屏東人很關心高鐵和高捷南延屏東，現在都在做可行性評估，只要政府財政可以做得到，可行性評估可以過關。然而，臉書社團《爭取高鐵到屏東聯盟》確認為蔡英文的說法，一次比一次還保守、退步，今特別發出聲明表示令人失望！

聲明中提到，蔡英文2012年總統大選中，曾表示若當選就要將高鐵南延屏東的承諾一再跳票。把責任推給官僚，等於是讓只看數字評斷的學者、官僚握有生殺大權。

《爭取高鐵到屏東聯盟》認為，財政問題不該是阻礙高鐵延伸屏東的理由，高鐵延伸屏東是區域發展、南北均衡與國家全面革新，不該僅用財政理由來拒絕。前瞻基礎計畫的屏東地區建設分別有高鐵南延站址選定、高鐵轉乘優化、南迴鐵路電氣化、東港觀光鐵道及恆春觀光鐵道等其他建設，高鐵延伸是台灣百年建設，也是屏東發展的最後一塊拼圖。

並建議，高鐵若要南延，請政府退回目前財務不可行的版本，再重新提出新版本站址評估，建議高鐵南延應經由高雄車站延伸至屏東潮州地區作為高鐵始發站。