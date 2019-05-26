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「在天上也要繼續幽默」多納頭目羅善29日辦告別式

2019-05-26 17:00聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

羅善（右三）主持功力一流，也是主持部落大小活動的不二人選。圖／本報資料照
羅善（右三）主持功力一流，也是主持部落大小活動的不二人選。圖／本報資料照
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高雄茂林多納部落頭目羅善個性幽默，拿起主持棒必讓活動笑聲不斷，正值壯年的他因病驟逝，生前臉書已被各界好友留言灌爆，許多人不捨以後再也聽不見羅氏笑話。家人說，29日上午舉辦告別式暨公祭儀式，親朋好友可來部落向頭目告別。

多納部落頭目羅善近年飽受洗腎之苦，5月19日身體不適，送醫不幸辭世，享年52歲。噩耗傳出，親友震驚又心痛，家人在臉書悼念說，「父親卸下世間的病痛勞苦，回到天家，我們不捨痛心，但相信這是上帝的旨意」。

原民會魯凱族族群委員范織欽說，羅善身兼母職多年，獨力扶養兩幼女成長，經濟重擔讓他無法好好休息。此外，羅善是部落頭目，婚喪喜慶大小活動都要參與，領導風格無法讓人人滿意，壓力很大，積勞成疾導致健康出問題，即使不舒服也不喜歡麻煩別人，他這麼早離開，令人惋惜。

「心很痛，謝謝您參與我生命中每一個重要的決定」、「你在天上，也要發揮幽默風趣的個性」、「跟你工作真的不會累，隨時都有新笑話新笑點」。得知部落頭目辭世，族人紛紛表達哀悼，透過臉書感念生命中有羅善參與的日子。

家人表示，28日晚上舉行部落傳統追思儀式，5月29日（星期三）上午 8點，將在多納籃球場舉行感恩告別禮拜暨公祭儀式，誠摯邀請親朋好友到場，與我們一起追思緬懷。

羅善是部落頭目，部落婚喪喜慶都不能缺席。圖／翻攝羅善臉書
羅善是部落頭目，部落婚喪喜慶都不能缺席。圖／翻攝羅善臉書
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