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東隆宮溫王爺金身坐鎮 潘孟安主祭為龍舟點睛

2019-05-26 14:23聯合報 記者江國豪╱即時報導

東隆宮溫府千歲金身回鑾。記者江國豪／攝影
東隆宮溫府千歲金身回鑾。記者江國豪／攝影
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2019屏東縣端午龍舟賽6月6日、7日，將於東港溪河畔登場，今日上午舉行龍舟開光點睛祭典，並恭請東隆宮溫府千歲正金身坐鎮，由縣長潘孟安擔任主祭官為龍舟額頭、眼睛、鼻子等十個位置點上硃砂，以祈求賽事圓滿平安。

在東港東隆宮吹班、內司、班頭及轎班莊嚴迎請下，溫府千歲正金身上午至東港溪堤防龍舟賽場地坐鎮，隨即由道士團進行起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式，由縣長潘孟安擔任主祭官，東港鎮長徐志雄、代表會主席洪慶田、縣議員林蔡鳳梅等人擔任陪祭官進行祭祀儀式，以祈求兩天龍舟賽事平安順利，潘孟安也親自切分發粿、拋送喜糖分享喜氣給現場民眾分享喜氣。

潘孟安表示，為活絡東港鎮觀光，今年黑鮪魚觀光季推出品味東港的深度旅遊，有老饕專屬-「黑鮪魚美食旅行」及文青專屬「廟宇老街文化之旅」，透過參訪東隆宮體驗迎王文化、吃迎王飯湯、認識東港第一街延平老街及品嘗東港三寶等遊程，讓民眾更加了解在地文化及豐富的人文故事，感受屏東最道地的熱情。

東港鎮長徐志雄表示，龍舟賽已有近30年歷史，賽前龍舟點睛、迎請溫王爺坐鎮保佑平安，更是賽前重要儀式。而今年龍舟賽報名隊伍共50隊，競賽總獎金破百萬元，男子公開組冠軍獎金20萬元、女子公開組及學校機關團體組10萬元，國中男、女子組各3萬元。

屏東縣長潘孟安擔任主祭官為龍舟額頭、眼睛、鼻子等十個位置點上硃砂，以祈求賽事圓滿...
屏東縣長潘孟安擔任主祭官為龍舟額頭、眼睛、鼻子等十個位置點上硃砂，以祈求賽事圓滿平安。記者江國豪／攝影
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道長進行傳統科儀。記者江國豪／攝影
道長進行傳統科儀。記者江國豪／攝影
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2019屏東縣端午龍舟賽6月6日、7日，將於東港溪河畔登場，今日上午舉行龍舟開光...
2019屏東縣端午龍舟賽6月6日、7日，將於東港溪河畔登場，今日上午舉行龍舟開光點睛祭典，並恭請東隆宮溫府千歲正金身坐鎮。記者江國豪／攝影
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潘孟安
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