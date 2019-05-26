東隆宮溫王爺金身坐鎮 潘孟安主祭為龍舟點睛

2019-05-26 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



東隆宮溫府千歲金身回鑾。記者江國豪／攝影 分享 facebook

2019屏東縣端午龍舟賽6月6日、7日，將於東港溪河畔登場，今日上午舉行龍舟開光點睛祭典，並恭請東隆宮溫府千歲正金身坐鎮，由縣長潘孟安擔任主祭官為龍舟額頭、眼睛、鼻子等十個位置點上硃砂，以祈求賽事圓滿平安。

在東港東隆宮吹班、內司、班頭及轎班莊嚴迎請下，溫府千歲正金身上午至東港溪堤防龍舟賽場地坐鎮，隨即由道士團進行起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式，由縣長潘孟安擔任主祭官，東港鎮長徐志雄、代表會主席洪慶田、縣議員林蔡鳳梅等人擔任陪祭官進行祭祀儀式，以祈求兩天龍舟賽事平安順利，潘孟安也親自切分發粿、拋送喜糖分享喜氣給現場民眾分享喜氣。

潘孟安表示，為活絡東港鎮觀光，今年黑鮪魚觀光季推出品味東港的深度旅遊，有老饕專屬-「黑鮪魚美食旅行」及文青專屬「廟宇老街文化之旅」，透過參訪東隆宮體驗迎王文化、吃迎王飯湯、認識東港第一街延平老街及品嘗東港三寶等遊程，讓民眾更加了解在地文化及豐富的人文故事，感受屏東最道地的熱情。