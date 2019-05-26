高雄援中港濕地陸蟹釋幼 驚奇又有趣

2019-05-26 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄援中港濕地螃蟹即將在雨季進入一年一度的繁殖期。圖／社團法人台灣濕地保護聯盟提供 分享 facebook

高雄援中港濕地螃蟹即將在雨季進入一年一度的繁殖期，夏天月圓前後的夜晚，更上演著陸蟹媽媽降海釋幼的故事。高雄市養工處及認養單位台灣濕地保護聯盟將趁著夏季陸蟹降海釋幼的季節，7月19日及8月16日辦理陸蟹夜間觀察、守護陸蟹媽媽過馬路等寓教於樂環境教育活動。

走在援中港濕地西區的步道，可以觀察到紅樹林泥灘地，遍布著類似煙囪狀洞穴，這些洞穴就是陸蟹的家，有的大型洞穴深可達2公尺，是躲避敵人或休息的安心場所。

養工處說，陸蟹的主要活動時段為清晨或傍晚、夜間，在下過雨的日間或是晚上，就有很大的機會觀察到陸蟹出沒洞穴及活動。

濕地內主要路蟹物種凶狠圓軸蟹（Cardisoma carnifex），有紀錄以來，長年在濕地西區保持上千隻。每年6至10月的月圓前後，是陸蟹降海釋幼的高峰期，陸蟹媽媽必須千辛萬苦，集體穿越天險般的柏油路、人工水泥，追尋月光至海邊，算準時機在浪花間抖落數以千計的蚤狀幼體，冒著被海水淹死的危險，只為了讓小寶寶順利在海中展開新的生活，為後代勇敢的付出。