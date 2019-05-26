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高雄援中港濕地陸蟹釋幼 驚奇又有趣

2019-05-26 10:34聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄援中港濕地螃蟹即將在雨季進入一年一度的繁殖期。圖／社團法人台灣濕地保護聯盟提...
高雄援中港濕地螃蟹即將在雨季進入一年一度的繁殖期。圖／社團法人台灣濕地保護聯盟提供
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高雄援中港濕地螃蟹即將在雨季進入一年一度的繁殖期，夏天月圓前後的夜晚，更上演著陸蟹媽媽降海釋幼的故事。高雄市養工處及認養單位台灣濕地保護聯盟將趁著夏季陸蟹降海釋幼的季節，7月19日及8月16日辦理陸蟹夜間觀察、守護陸蟹媽媽過馬路等寓教於樂環境教育活動。

走在援中港濕地西區的步道，可以觀察到紅樹林泥灘地，遍布著類似煙囪狀洞穴，這些洞穴就是陸蟹的家，有的大型洞穴深可達2公尺，是躲避敵人或休息的安心場所。

養工處說，陸蟹的主要活動時段為清晨或傍晚、夜間，在下過雨的日間或是晚上，就有很大的機會觀察到陸蟹出沒洞穴及活動。

濕地內主要路蟹物種凶狠圓軸蟹（Cardisoma carnifex），有紀錄以來，長年在濕地西區保持上千隻。每年6至10月的月圓前後，是陸蟹降海釋幼的高峰期，陸蟹媽媽必須千辛萬苦，集體穿越天險般的柏油路、人工水泥，追尋月光至海邊，算準時機在浪花間抖落數以千計的蚤狀幼體，冒著被海水淹死的危險，只為了讓小寶寶順利在海中展開新的生活，為後代勇敢的付出。

高雄市工務局養工處說，螃蟹又被稱為海洋的清道夫，雜食性的牠幾乎不挑食，落葉、果實、腐植質、肉類都可以。援中港濕地公園的沙灘、感潮泥灘地、紅樹林灘地、舊魚塭渠道、茂密次生林等多樣性棲地及食物來源，造就援中港濕地蟹類資源豐富。從民國98年以來累積紀錄有10科42種螃蟹，各類寄居蟹、陸蟹、招潮蟹、蟳類、海蟹都有機會在濕地看到。

高雄市養工處將在援中港濕地辦夜觀陸蟹。圖／社團法人台灣濕地保護聯盟提供
高雄市養工處將在援中港濕地辦夜觀陸蟹。圖／社團法人台灣濕地保護聯盟提供
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援中港濕地內主要路蟹物種凶狠圓軸蟹夜觀陸蟹。圖／社團法人台灣濕地保護聯盟提供
援中港濕地內主要路蟹物種凶狠圓軸蟹夜觀陸蟹。圖／社團法人台灣濕地保護聯盟提供
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