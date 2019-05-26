來澎湖賞花火節 還能看「史前巨獸」

2019-05-26 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「史前巨獸—古生物特展」移師澎湖，展出許多古生物化石。圖／澎湖縣政府提供 分享 facebook

「史前巨獸—古生物特展」即日起在澎湖縣文化局生活博物館開幕，將國立台灣博物館館藏的劍龍、迅猛龍、劍齒虎、長毛象等大型史前生物，加上澎湖水道出水的古生物化石，移師澎湖展出至9月28日，6月底前到澎湖欣賞花火節，還可來參觀史前巨獸。

「史前巨獸—古生物特展」由國立台灣博物館與澎湖縣文化局合作策畫，展出大型史前生物及台澎區域古生物化石。國立台灣博物館長洪世祐表示，這次也展出澎湖水道出水的古生物化石，包括老虎、大象等，昨天開展，吸引許多家長帶小朋友一探古生物奧妙。

澎湖縣長賴峰偉表示，大家應重視自然環境，以實際行動保護地球生態，為生物創造永續的生存環境，地球有許多生物都已絕跡了，史前生物只能從化石、足跡等一探究竟。澎湖內海汙染嚴重，造成生態危機，他呼籲身為現代的子民，必須將內海再度活化，讓生態物種永久生生不息繁衍。

賴峰偉與澎湖縣議長劉陳昭玲，都感謝國立台灣博物館基於文化平權政策，特別照顧離島居民，將鮮少目睹的古生物化石移到澎湖展出，也希望台灣博物館往後將珍貴收藏移師澎湖，拓展視野。洪世祐則說，文化平權是人的天賦人權，台灣博物館會堅持下去，走出台北市，到每個離島、偏鄉展出。