特教學校的「剪刀手愛德華」 吳清宗巧手修剪趣味花木
高雄市成功特殊教育學校技工吳清宗，服務年資超過30年，是師生眼中的「剪刀手愛德華」，沒有任何工作能難倒他，校園花草修剪、木工樣樣行。經過他的巧手，樹形瞬間變成兔子、公雞與和平鴿等，讓身心障礙孩子在輕鬆趣味的環境中學習。他在工作中發揮熱情，獲得市府績優基層員工「莿竹獎」肯定。
58歲吳清宗在成功特教學校創校時就到學校任職，守護著學校的花園，花草樹木從無到有，細心營造令人讚嘆的園藝教學環境。老師們稱讚他將每一件簡單的事做到不平凡，在單純的園藝工作中發揮熱情，不僅找到了生活的趣味，也展現出人生價值。
吳清宗發揮個人園藝專長，培植盆栽及建構庭園造景設施，協助校園環境美綠化，巧手創造的園藝成品讓親師生驚艷。一支剪刀在他手中彷彿有了魔力，讓花木展現了不一樣的生命力。
「讓大家開心，我也很開心！」吳清宗運用巧思讓大家找到童趣的記憶，化為園藝作品供人欣賞，利用植栽為架構，並撿拾廢棄花燈的骨架加以利用，培植出綠油油雕塑。師生看到修剪成各式可愛動物及卡通造型的花木，都覺得很可愛。
吳清宗平時也協助教師園藝教學需求，協助規畫植物盆栽及蔬果有機栽種區，提供班級認領種植，讓認知功能缺損的學生，也有機會體驗栽種，理解植物及蔬果生長過程，學會愛護植物及珍惜食物。餘暇時還培育增進社區公共關係使用的盆栽，為學校節省經費支出。
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