特教學校的「剪刀手愛德華」 吳清宗巧手修剪趣味花木

2019-05-26 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市成功特殊教育學校技工吳清宗，是師生眼中的「剪刀手愛德華」。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市成功特殊教育學校技工吳清宗，服務年資超過30年，是師生眼中的「剪刀手愛德華」，沒有任何工作能難倒他，校園花草修剪、木工樣樣行。經過他的巧手，樹形瞬間變成兔子、公雞與和平鴿等，讓身心障礙孩子在輕鬆趣味的環境中學習。他在工作中發揮熱情，獲得市府績優基層員工「莿竹獎」肯定。

58歲吳清宗在成功特教學校創校時就到學校任職，守護著學校的花園，花草樹木從無到有，細心營造令人讚嘆的園藝教學環境。老師們稱讚他將每一件簡單的事做到不平凡，在單純的園藝工作中發揮熱情，不僅找到了生活的趣味，也展現出人生價值。

吳清宗發揮個人園藝專長，培植盆栽及建構庭園造景設施，協助校園環境美綠化，巧手創造的園藝成品讓親師生驚艷。一支剪刀在他手中彷彿有了魔力，讓花木展現了不一樣的生命力。

「讓大家開心，我也很開心！」吳清宗運用巧思讓大家找到童趣的記憶，化為園藝作品供人欣賞，利用植栽為架構，並撿拾廢棄花燈的骨架加以利用，培植出綠油油雕塑。師生看到修剪成各式可愛動物及卡通造型的花木，都覺得很可愛。