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變身賞螢祕境 蔣宋美齡的夢幻花園意外曝光

2019-05-26 07:53聯合報 記者王昭月╱即時報導

蔣宋美齡昔日位在澄清湖園區裡的夢幻花園，如今轉化為螢化蟲復育園區，讓外界得以一窺...
蔣宋美齡昔日位在澄清湖園區裡的夢幻花園，如今轉化為螢化蟲復育園區，讓外界得以一窺堂奧。記者王昭月／攝影
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澄清湖是高雄知名景點，外界或許知道，先總統蔣介石在高雄澄清湖風景區內有座行館，但鮮少人知道湖畔還有一座他為愛妻宋美齡興建的夢幻花園，如今因民間企業改造成賞螢祕境，揭去神祕面紗，讓外人一窺蔣夫人當年種花蒔草，流漣徜徉的白色花房風貌。

先總統蔣介石民國52年間南巡時進住澄清湖畔「澂清樓」，對波平如鏡的清幽湖景十分喜愛。公餘時他會在湖上泛舟或拄著枴杖在湖畔步行，後來並在湖區一隅為妻子宋美齡闢造一處怡情養性的祕密花園。

台灣自來水公司第七區管理處主祕吳清泉說，澂清樓所在的湖區，過去舊稱「仁川半島」，當時的村落，小埤塘林立，民國29年左右疏通開挖成人工湖，澂清樓、現址為海洋奇珍園的軍事祕道及蔣夫人的花園，剛好位於人工湖的三角點。

據過去曾服侍過宋美齡的台水公司老員工表示，蔣夫人花園裡除有一棟溫室花房，還廣設花架，她最喜歡的花是玫瑰與菊花，常會自己一株株打理，但先總統蔣介石過世後，她就不再來。

宋美齡花園曾經封園一段時日，約民國103年才做為環境教育場址對外開放，但多數人不知道它的典故，直到近來台水公司轉租給企業開發，旅美返鄉企業家徐志源租下做為復育螢火蟲的生態園區，才使這段塵封的歷史再度見光。

夢幻花園舊址經過近2年改造成復育螢火蟲的生態空間，結合花香、咖啡香及湖畔美景，變成全新的「螢光奇緣祕境」，是澄清湖風景區的私房勝景。目前黃源螢復育數量已逾上千隻，民眾除能在夜晚欣賞螢光點點奇景，白天也能觀察螢火蟲的生態環境，了解螢火蟲的生命史。

蔣宋美齡過去遺下的花房，如今轉做螢火蟲復育館。記者王昭月／攝影
蔣宋美齡過去遺下的花房，如今轉做螢火蟲復育館。記者王昭月／攝影
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蔣宋美齡位在澄清湖園區的內溫室花房，如今轉作螢火蟲復育館，記者王昭月／攝影
蔣宋美齡位在澄清湖園區的內溫室花房，如今轉作螢火蟲復育館，記者王昭月／攝影
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