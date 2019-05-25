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喚醒沈睡的藍染產業 廣興國小即起在佛光緣屏東館展出

2019-05-25 22:12聯合報 記者王昭月╱即時報導

客家藍染產業在美濃地區沈寂一世紀，在地廣興國小師生興起復興使命，從尋找種子，種植木藍做起，如今已經讓各界嗅聞到藍染產業的復振氣息，學校即起到7月14日在佛光緣美術館屏東館展出「植著˙染鄉絲」藍染作品，帶各界一窺客家藍染技藝堂奧。

「植著˙染鄉絲」藍染作品展今午舉辦開幕茶會，由廣興國小師生以烏克麗麗彈奏世界名曲揭開序幕。

早在18世紀，美濃的木藍靛是台灣重要的經濟出口產物，當時在地藍衫都是由廣興三處染坊所染成，藍染堪稱是美濃早年重要的地方產業。可惜日據時代契作菸葉政策和化學染料與成衣技術等興起，導致木藍田和染坊式微。

廣興國小校長謝惠君說，藍染產業沈寂了一世紀，學校親師生從103年起燃起復振使命，從尋找種子、閱讀文獻、拼湊「技憶」開始，攜手復育製造藍靛的重要原料「亞洲木藍」。

學校透過系統化的教案，將種藍、製靛、染衣、藝術創作 (舞蹈走秀、繪本微電影)等內容進行傳承，同時在創新教學過程中，轉化為師 生的生活美感，並與區公所合作，進行社區師培計畫、共同孵育「彌濃藍」社會企業，推動地方創生。

廣興國小師生曾參與3屆「南臺灣創客博覽會」舞蹈走秀及展覽，並連續4年獲得「小校教育翻轉在地」計畫優等、106年「永續城鄉展覽計畫」特優等榮譽。

今年夏天獲佛光緣美術館邀請，將展出3支舞蹈、2支微電影及親師生作品。

美濃廣興國小復振藍染文化有成，即起在佛光緣美術館屏東分館推出「植著˙染鄉絲」藍染...
美濃廣興國小復振藍染文化有成，即起在佛光緣美術館屏東分館推出「植著˙染鄉絲」藍染作品展到7月14日。圖／廣興國小提供
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美濃廣興國小應邀在佛光緣美術館屏東分館推出「植著˙染鄉絲」藍染作品展。圖／廣興國...
美濃廣興國小應邀在佛光緣美術館屏東分館推出「植著˙染鄉絲」藍染作品展。圖／廣興國小提供
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美濃廣興國小師生103年起，著手復振藍染產業，圖／廣興國小提供
美濃廣興國小師生103年起，著手復振藍染產業，圖／廣興國小提供
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藍染微電影美濃
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