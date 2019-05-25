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韓國瑜赴青雲宮擂戰鼓 彷彿預告「出征」

2019-05-25 21:37聯合報 記者王昭月╱即時報導

2019高雄大社戰鼓神農豐盛季今晚在青雲宮揭幕，高雄市韓國瑜擊鼓宣示活動起跑，他鼓棒揚起落下，打得特別起勁，隆隆戰鼓聲彷彿預告「出征」，青雲宮董事長陳福財說，戰鼓競賽舉辦多年，韓是近年到參賽會場的最「大」首長，是青雲宮最光榮的一夜。

高雄大社青雲宮主奉神農大帝，21年前廟方創辦神農文化季為大社區營造特色，7年前在實踐等大學協助下開辦戰鼓競技，參賽隊伍與年俱增，目前己成為全國各級學校組隊拚戰榮譽的年度盛事。

戰鼓神農豐盛季今晚7點揭幕，高雄市長韓國瑜參與盛會，行前他先入廟參拜，信徒不僅爭相拍照，還高喊「選總統」，韓國瑜踏進會場後，現場民眾情緒沸騰，有如造勢大會的錯亂感。

韓國瑜參選2020總統的態勢愈來愈明顯，今天更證實會參加6月1日及6月22日在台北凱道及台中舉辦的挺韓活動。今晚他受邀擔任大社農季擊鼓開幕嘉賓，鼓棒在手，打得震天價響。

韓國瑜說，戰鼓神農季進入第7屆，一步一腳印走出地方特色，愈辦愈出名，台澎金馬共90幾個鼓陣來到高雄大社，他希望所有選手認真拚戰，相信未來在人生旅程一定留下回味無窮的美好印象。他也希望來自外縣市的學生選手，有時間能到充滿熱情歡樂的高雄多走走。

青雲宮董事長陳福財說，地方宮廟資源及人力無限，所幸青雲宮在實踐、義守、真理等大學力挺下，戰鼓競技活動走到今天這番局面，他希望韓市長日後能給更大的「紅包」給力，讓青雲宮把神農豐盛季辦得更好。

參賽隊伍精氣神十足，現場高潮迭起。記者王昭月／攝影
參賽隊伍精氣神十足，現場高潮迭起。記者王昭月／攝影
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大社戰鼓神農豐盛季今晚揭幕，同時進行創意戰鼓決賽。記者王昭月／攝影
大社戰鼓神農豐盛季今晚揭幕，同時進行創意戰鼓決賽。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜今晚為大社戰鼓神農豐盛季擊鼓揭幕。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜今晚為大社戰鼓神農豐盛季擊鼓揭幕。記者王昭月／攝影
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韓國瑜高雄市社區營造
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