屏東黑鮪魚觀光季千人宴 澎湃美食小吃太超值

2019-05-25 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚上在東港東隆宮廟埕盛大舉辦美食大賞，百桌千人品嘗東港、小琉球小吃及美味海鮮料理，每人只要350元，就能吃到10道佳餚，平均一道菜僅35元，讓參加的民眾直呼太超值，因即使是單一家餐廳，也無法一次到齊，廟埕共桌又有歡聚共享的Fu

縣府推出的特色美食宴，每人350元就能吃到10道東港及小琉球風味美食，包含正小琉球米粉炒、東港爆漿花枝丸、港味櫻花蝦米糕、黑糖軟嫩雙糕潤、鮪大三寶大拼盤、金典草蝦大全盤、正經典東港肉粿、時來運轉水雲菜及宴福芒果草莓冰等菜色；縣長潘孟安說，每道都是遊客必吃的在地經典美食、必嚐海味。

例如東港肉粿，使用糯米磨成漿後蒸熟製成，搭配香腸、蝦猴等配料，湯頭鮮甜濃郁；東港櫻花蝦米糕，堅持古法炊製，加入麻油、油蔥、香菇和東港三寶之一櫻花蝦，口齒留香；還有盛夏必吃的涼拌「水雲菜」，俗稱「海髮菜」，因為在海中漂流的樣子很像天上的雲，所以名稱特別浪漫，本身清淡無味，熱量低又富飽足感，製作成涼拌品，適宜當餐前開味小菜。

黑鮪魚季近年推出東港小琉球美食大賞，以辦桌方式結合地方特色小吃，大受歡迎，每次推出都是立即額滿，去年雖受豪雨影響取消辦理，但今年依然人氣爆表，4月23日開放網路報名不到4小時即秒殺額滿，可見小吃美食依然是民眾遊玩的第一首選；設宴地點選在東隆宮廟埕，潘孟安說，在廟埕前與家族親友歡聚共享菜肴，最能展現「辦桌」的熱鬧歡愉。