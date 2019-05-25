親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄爭建新機場
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜要選總統 楊秋興：不見面堅定辭副召

美制裁華為 學者：全球半導體業衰退恐擴大

屏東黑鮪魚觀光季千人宴 澎湃美食小吃太超值

2019-05-25 20:32聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚上在東港東隆宮廟埕盛大舉辦美食大賞，百桌千人品嘗東港、小琉球小吃及美味海鮮料理，每人只要350元，就能吃到10道佳餚，平均一道菜僅35元，讓參加的民眾直呼太超值，因即使是單一家餐廳，也無法一次到齊，廟埕共桌又有歡聚共享的Fu

縣府推出的特色美食宴，每人350元就能吃到10道東港及小琉球風味美食，包含正小琉球米粉炒、東港爆漿花枝丸、港味櫻花蝦米糕、黑糖軟嫩雙糕潤、鮪大三寶大拼盤、金典草蝦大全盤、正經典東港肉粿、時來運轉水雲菜及宴福芒果草莓冰等菜色；縣長潘孟安說，每道都是遊客必吃的在地經典美食、必嚐海味。

例如東港肉粿，使用糯米磨成漿後蒸熟製成，搭配香腸、蝦猴等配料，湯頭鮮甜濃郁；東港櫻花蝦米糕，堅持古法炊製，加入麻油、油蔥、香菇和東港三寶之一櫻花蝦，口齒留香；還有盛夏必吃的涼拌「水雲菜」，俗稱「海髮菜」，因為在海中漂流的樣子很像天上的雲，所以名稱特別浪漫，本身清淡無味，熱量低又富飽足感，製作成涼拌品，適宜當餐前開味小菜。

黑鮪魚季近年推出東港小琉球美食大賞，以辦桌方式結合地方特色小吃，大受歡迎，每次推出都是立即額滿，去年雖受豪雨影響取消辦理，但今年依然人氣爆表，4月23日開放網路報名不到4小時即秒殺額滿，可見小吃美食依然是民眾遊玩的第一首選；設宴地點選在東隆宮廟埕，潘孟安說，在廟埕前與家族親友歡聚共享菜肴，最能展現「辦桌」的熱鬧歡愉。

縣府也推薦周邊遊程，台灣燈會剛在大鵬灣國際風景區落幕，當地仍保留海之女神、豐豬爺等美麗燈飾，遊客可以前往走訪賞燈，或依傍著夕陽海濱喝咖啡，或欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀及體驗水上活動；也可以前往南州糖廠吃枝仔冰、控土窯，或搭船前往小琉球，浮潛看海龜及潮間帶生態、觀星夜遊等，享受不同於墾丁的海島風情。

屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚上在東港東隆宮廟埕盛大舉辦美食大賞，百桌千人品嚐東港、...
屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚上在東港東隆宮廟埕盛大舉辦美食大賞，百桌千人品嚐東港、小琉球小吃及美味海鮮料理，圖／縣府提供
分享
屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚上在東港東隆宮廟埕盛大舉辦美食大賞，百桌千人品嚐東港、...
屏東黑鮪魚文化觀光季今天晚上在東港東隆宮廟埕盛大舉辦美食大賞，百桌千人品嚐東港、小琉球小吃及美味海鮮料理。圖／縣府提供
分享

小琉球東港
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

金門浯島城隍 擲筊為小水獺命名「青嶼」

2019-05-25 17:38

小琉球發現不明豬屍 防疫人員趕往採樣消毒

2019-05-25 20:23

恆春旅遊醫院新建工程再加碼 蘇貞昌指示「一次到位」

2019-05-25 17:28

今高雄旅展 「一日農夫」檔檔熱銷

2019-05-25 15:56

高雄市境之南草地書香會 親子在粿葉樹下一起為愛朗讀

2019-05-25 15:41

媽祖繞境看「香條」怎麼貼 直的是休息、斜的是經過

2019-05-25 12:10

高雄愛心爆棚 韓國瑜宣布珍珠計畫兩年善款都已到位

2019-05-25 10:12

端午節立蛋不夠炫 佳冬獨創「立西瓜」報名秒殺

2019-05-25 07:38

屏縣4代表1村長閃辭 下周起補選

2019-05-24 23:13

佳冬端午立西瓜 520組秒殺

2019-05-24 23:11

響應524全球氣候行動 54人排出「1.5℃駁二」

2019-05-24 23:05

預留千萬助人 黃永南遺愛美濃

2019-05-24 22:59

衛武營管風琴巨星演出中斷 踏板音管栓塞彈簧斷裂

2019-05-24 22:47

愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20

陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43

「大鮪扭蛋機」快扭光了 屏縣府貼心加碼送大獎

2019-05-24 18:42

「賽格威」又來了！ 屏東縣運首度移到春天舉行

2019-05-24 15:27

高雄偏鄉這兩區事故多 警方今起加強取締違規

2019-05-24 15:02

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

響應524全球氣候行動 54人排出「1.5℃駁二」

2019-05-24 16:22
看更多

熱門文章

確定是沙門氏桿菌 中興臭豆腐晚間移檢方偵辦

2019-05-24 23:57

端午節立蛋不夠炫 佳冬獨創「立西瓜」報名秒殺

2019-05-25 07:38

高雄愛心爆棚 韓國瑜宣布珍珠計畫兩年善款都已到位

2019-05-25 10:12

國民黨新竹縣立委第二選區民調出爐 議員林思銘勝出

2019-05-25 12:43

衛武營管風琴巨星演出中斷 踏板音管栓塞彈簧斷裂

2019-05-24 22:47

影／2尾大南極蝦加東石蚵仔 基隆這家麵線羹海味十足

2019-05-25 08:48

嘉市34座公園發現荔枝椿象蹤跡 衣服有蟲卵小心進家門

2019-05-25 11:33

影╱美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38

早期名醫家族古厝大宅院拆除 新地主將開闢停車場

2019-05-25 07:59

竹山竟有漆彈場 本周六將有500人盛大參賽

2019-05-24 23:57

藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06

新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20

遭瘋狂粉絲騷擾 「港湖女神」高嘉瑜打算報警

2019-05-25 16:02

影／連吃2個月火鍋贏得美人心 八仙女孩情定學長

2019-05-25 18:16

影／是你嗎？新北人口破400萬 直接送出淡水套房大獎

2019-05-25 13:13

影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27

台南市府今招考約聘員 21職缺近50人報考

2019-05-25 11:41

南投自來水黑如咖啡？水公司派人檢測符合標準

2019-05-24 23:55

打樁、拆牆、灌漿好吵 苗栗工地噪音陳情占大宗

2019-05-25 08:27

陳吉仲開的支票 麻豆啟動收購100萬斤大果文旦

2019-05-25 18:51

屏縣4代表1村長閃辭 下周起補選

2019-05-24 23:13

拜土地公有庇佑 仁德醫專國考捷報頻傳

2019-05-24 23:23

愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20

整籃童書「免下車」帶走 三灣圖書館首創得來速服務

2019-05-24 21:24

中興新村40機關紛進駐 文資前瞻卻踩煞車

2019-05-25 00:07

「韓流」622到台中 盧秀燕：藍綠各黨來都公平協助

2019-05-25 18:38

媽祖繞境看「香條」怎麼貼 直的是休息、斜的是經過

2019-05-25 12:10

影／宜蘭童玩節工讀生考「態度」 要先扛一箱礦泉水

2019-05-25 10:43

美食新天地／麻吉海鮮麵線羹 食材好膨派

2019-05-24 23:40

紓解雪隧塞車 宜縣府擬建議中央 濱海蓋高架接新北

2019-05-24 23:30

不忍阿嬤獨守山上果園 女中士棄軍種木瓜收入更高

2019-05-25 20:10

南科園區選拔平權優良廠商與優良從業人員 今天表揚

2019-05-25 19:30

民間蓋電廠 新北2處公有地率先示範「公民電廠」

2019-05-24 21:55

腦麻女孩求職碰壁 不放棄終圓就業夢

2019-05-25 10:29

2017辦世大運 柯文哲：都市長遠布局沒做好

2019-05-24 23:45

全國廟會藝陣嘉年華 台南安定蘇厝真護宮熱鬧登場

2019-05-25 15:27

桃園捷運綠線地下潛盾6月審標 預計10月動工

2019-05-25 16:10

基隆文化中心 7月動工整建

2019-05-24 23:18

台塑企業太保設廠長年回饋 邀劇團公演台上台下同歡

2019-05-25 08:06

提升高雄小港機場發展 政院核定：投入252億

2019-05-24 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top