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24對北京新人情定愛河 三太子獻祝福

2019-05-25 18:53中央社 高雄25日電

來自中國北京的24對新人今天來高雄舉辦集團婚禮並在愛河等地拍婚紗，現場彼此擁吻，場面溫馨浪漫；高雄市副市長洪東煒及「三太子」前往祝賀，現場喜氣洋洋。

「七彩玫瑰全球旅拍」及大陸同源國際旅行社合辦的「情牽兩岸、緣定愛河」活動，經過3個多月籌備召募，有24對來自北京的新人響應。

24對新人上午起在高雄愛河畔、高雄港新光碼頭及捷運美麗島站拍攝婚紗照，傍晚在愛河附近華王飯店舉行集團婚禮，現場彼此擁吻，並輪番上台分享羅曼史，場面溫馨浪漫。高雄市副市長洪東煒、多名市議員及「三太子」紛前往華王飯店祝賀，現場喜氣洋洋。

有新人表示，習慣了大陸紅牆黃瓦、高奇壯闊的大山大水、大江大河，此行能來台邂逅高雄愛河、碼頭及捷運站等美景，拍起婚紗照特別有Fu，把人生最美好的幸福時光與記憶留在高雄，別具意義。

主辦活動的「七彩玫瑰全球旅拍」是台商企業，業者表示，這次活動是為力挺高市長韓國瑜的愛情產業鏈，相信活動只是一個起步，未來會有更多大陸各地的新人前來高雄拍婚紗、享受美食並順道暢遊高雄，把人帶進來，讓高雄發財。

大陸同源國際旅行社希望，這次活動能成功並獲得熱烈迴響，未來吸引更多大陸新人來高雄拍婚紗並度蜜月，促進兩岸交流。

婚紗愛河北京
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