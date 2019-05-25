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賞螢不用到深山去 澄清湖就有賞螢祕境

2019-05-25 18:11聯合報 記者王昭月╱即時報導

南部地區賞螢不用到深山去，來高雄澄清湖就可以！旅美返鄉企業家徐志源租下蔣宋美齡位在澄清湖內的夢幻花園舊址，歷時近2年改造成復育螢火蟲的生態空間，結合花香、咖啡香及湖畔美景，變成全新的「螢光奇緣祕境」，是澄清湖風景區的私房勝景。

「螢光奇緣秘境」今年2月起試營運，今天啟用，監察院長張博雅偕夫婿紀展南醫師擔任開園嘉賓，紀展南更送上3顆滷了3天2夜大鴕鳥茶葉蛋，作為賞螢祕境誕生的獻禮。

這處秘境的前身是先總統蔣介石為妻子宋美齡所興建的花園，地點就與他駐守澄清湖的行館隔湖相望。溫室花房是歐式鋼骨結構，在台灣早年的建築工法上獨樹一格。

園區負責人徐志源說，「蔣夫人」過去所擁的夢幻花園，曾經荒廢一段時日，如今改造為螢火蟲的復育園區，花房裡種植的是適合「黃源螢」的水生植物，有些品種在台灣少見，黃源螢有別於一般漫天飛舞的陸生螢火蟲，牠一年從產蛋到成蟲到亮光，約兩個世代，目前已經研發到一年有3次的循環期，賞螢高峰集中在3月到10月間。

徐志源表示，目前螢光奇緣祕境的黃源螢，復育數量已逾上千隻，民眾除能在夜晚欣賞螢光點點奇景，白天也能觀察螢火蟲的生態環境，了解螢火蟲的生命史。

螢光奇緣秘境慶祝開園，今天的入園票可折抵餐飲消費，前50名遊客並免費招待義式甜筒1支，憑入園票根前往參觀海洋珍園，可買優惠票。

賞螢奇緣祕境面湖的吧台，可以觀賞湖景。記者王昭月／攝影
賞螢奇緣祕境面湖的吧台，可以觀賞湖景。記者王昭月／攝影
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轉化為賞螢奇緣祕境的蔣宋美齡花園裡，現在飼養可愛的捲毛天竺鼠。記者王昭月／攝影
轉化為賞螢奇緣祕境的蔣宋美齡花園裡，現在飼養可愛的捲毛天竺鼠。記者王昭月／攝影
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蔣宋美齡昔日位在澄清湖園區裡的夢幻花園，如今轉化為螢化蟲復育園區，讓外界得以一窺...
蔣宋美齡昔日位在澄清湖園區裡的夢幻花園，如今轉化為螢化蟲復育園區，讓外界得以一窺堂奧。記者王昭月／攝影
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賞螢奇緣祕境開園，監察院長張博雅伉儷擔任嘉賓。張博雅夫婿紀展南醫師（右三），送上...
賞螢奇緣祕境開園，監察院長張博雅伉儷擔任嘉賓。張博雅夫婿紀展南醫師（右三），送上三顆大鴕鳥茶葉蛋當做開園獻禮。記者王昭月／攝影
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賞螢奇緣祕境開園，監察院長張博雅伉儷擔任嘉賓。記者王昭月／攝影
賞螢奇緣祕境開園，監察院長張博雅伉儷擔任嘉賓。記者王昭月／攝影
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螢火蟲澄清湖賞螢
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