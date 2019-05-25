金門浯島城隍 擲筊為小水獺命名「青嶼」

2019-05-25 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



由金門送到台北收容的歐亞水獺，今年新出生一隻小水獺，為擴大宣導保育意涵，今由金門浯島城隍廟，經由擲筊選出「青嶼」作為小水獺的名字，該名「青色島嶼」盼金門能永續經營，諧音「輕語」也提醒人類，野生動物應受尊重。

金門縣府表示，2014年經由農委會林務局野生動物救傷收容計畫，將在金門發現的「大金」、「小金」及「金莎」水獺送往台北市立動物園救傷與收容；後來金莎和小金順利交配，今年生出母獺「青嶼」。

金門縣府表示，為了突破生態保育工作「同溫層」，讓更多人注意到野生動物生存的危機與問題，在林務局的經費支持下，台北市立動物園、金城鎮公所、浯島城隍廟、金門國家公園管理處及縣府合作，把歐亞水獺保育加入浯島城隍季的相關活動中，擲筊選定「青嶼」作為名稱，並由台北動物園透過臉書粉絲專頁直播，。

金城鎮長李誠智表示，浯島城隍是金門人最重要的信仰神祉之一，恩澤廣佈的島嶼守護神，也照護島上的自然萬物；因為歐亞水獺的緣故，今年4月遷治339周年的浯島城隍也首度開拔到台北動物園「小遶境」，不僅增加宗教文化的深度，也促進宗教觀光。

城隍廟主委楊耀芸說明，城隍爺願意替旅台的水獺命名是美事，經過2輪的擲筊，城隍爺在「青嶼」、「浯茜」及「莎美」3個名字，由「青嶼」獲聖筊。