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恆春旅遊醫院新建工程再加碼 蘇貞昌指示「一次到位」

2019-05-25 17:28聯合報 記者潘欣中╱即時報導

位於台灣最南端的屏東恆春半島，地方反映醫療資源長期不足，中央前年核定部立恆春旅遊醫院舊醫療大樓3.38億元新建預算，今年3月同意追加9000多萬元，預定今年9月開工，110年底完工；行政院蘇貞昌今天南下視察工程進度，縣長潘孟安指偏鄉醫事人員留任不易，公立醫院又面臨折舊攤提問題，請中央協助偏鄉醫院解套，蘇貞昌指示要「一次到位」。

為解決恆春半島緊急後送大醫院路途遙遠的醫療窘境，恆春居民許耿睿前年4月在國發會「公共政策網路參與平台」發起「空勤總隊進駐恆春機場」連署並成案，最後雖未獲中央採納，但半島醫療資源長期不足的議題，也引發外界高度關注；前行政院長林全當年7月南下視察計畫重建的部立恆春旅遊醫院舊院區，當場同意院方所提3.38億元改建升級計畫，今年又追加9000萬元。

新醫療大樓規畫地下1層、地面8樓，設置96床一般病房、30床洗腎病床、醫護人員宿舍及醫療設備，重建期間不影響醫院醫療運作，重建後設置128切電腦段層掃描設備、1.5T核磁共振中心、單側式心導管儀及設置高壓氧治療等設備，期使能提升及強化恆春地區的醫療資源與服務品質；工程委由營建署辦理，預計6月公告招標，9月底開工。

潘孟安表示，身為恆春半島居民一份子，醫療資源的不足，他最感同身受，縣府投入很多心力向中央爭取，並逐步整合當地醫療資源，翻轉恆春半島的宿命；在增加診療科別、醫師及護理人員、爭取醫學公費生員額外，更協調高雄3家醫學中心、義大醫院及嘉義基督教醫院合作支援，並與高雄長庚醫院合作建置雲端照會平台，為腦中風患者爭取黃金救援時間。

他說，偏鄉醫院經營不易，加上醫事人員留任不易，公立醫院又面臨到折舊攤提的問題，除了積極追蹤重建進度外，重建完成後將引進優質的醫療設備來提升整體醫療服務品質，建請中央協助解套，共同縮短醫療城鄉差距，維護恆春半島民眾生命安全；蘇貞昌當場指示相關部門協助，軟硬體都要「一次到位」。

行政院長蘇貞昌（中）今天南下屏東恆春視察立恆春旅遊醫院舊醫療大樓新建工程進度，屏...
行政院長蘇貞昌（中）今天南下屏東恆春視察立恆春旅遊醫院舊醫療大樓新建工程進度，屏東縣長潘孟安指偏鄉醫事人員留任不易，公立醫院又面臨折舊攤提問題，請中央協助偏鄉醫院解套，蘇貞昌指示要「一次到位」。記者潘欣中／攝影
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偏鄉蘇貞昌行政院
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