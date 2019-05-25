恆春旅遊醫院新建工程再加碼 蘇貞昌指示「一次到位」

2019-05-25 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



位於台灣最南端的屏東恆春半島，地方反映醫療資源長期不足，中央前年核定部立恆春旅遊醫院舊醫療大樓3.38億元新建預算，今年3月同意追加9000多萬元，預定今年9月開工，110年底完工；行政院長蘇貞昌今天南下視察工程進度，縣長潘孟安指偏鄉醫事人員留任不易，公立醫院又面臨折舊攤提問題，請中央協助偏鄉醫院解套，蘇貞昌指示要「一次到位」。

為解決恆春半島緊急後送大醫院路途遙遠的醫療窘境，恆春居民許耿睿前年4月在國發會「公共政策網路參與平台」發起「空勤總隊進駐恆春機場」連署並成案，最後雖未獲中央採納，但半島醫療資源長期不足的議題，也引發外界高度關注；前行政院長林全當年7月南下視察計畫重建的部立恆春旅遊醫院舊院區，當場同意院方所提3.38億元改建升級計畫，今年又追加9000萬元。

新醫療大樓規畫地下1層、地面8樓，設置96床一般病房、30床洗腎病床、醫護人員宿舍及醫療設備，重建期間不影響醫院醫療運作，重建後設置128切電腦段層掃描設備、1.5T核磁共振中心、單側式心導管儀及設置高壓氧治療等設備，期使能提升及強化恆春地區的醫療資源與服務品質；工程委由營建署辦理，預計6月公告招標，9月底開工。

潘孟安表示，身為恆春半島居民一份子，醫療資源的不足，他最感同身受，縣府投入很多心力向中央爭取，並逐步整合當地醫療資源，翻轉恆春半島的宿命；在增加診療科別、醫師及護理人員、爭取醫學公費生員額外，更協調高雄3家醫學中心、義大醫院及嘉義基督教醫院合作支援，並與高雄長庚醫院合作建置雲端照會平台，為腦中風患者爭取黃金救援時間。