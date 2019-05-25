這對獐頭鼠目的夫妻！她暴走出惡言被判罰5千元

2019-05-25 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市李姓女子與「麗雲」（化名）有債務糾紛，前年底，兩人剛好在一間SPA會館巧遇，麗雲當時還與羅姓男友人同行，沒想到李女失控辱罵「 獐頭鼠目的夫妻」，羅男深感被侮辱，憤而提告公然侮辱。橋頭地方法院認定「獐頭鼠目」4字隱含輕侮、鄙視意味，判處李女5000元罰金，得易服勞役5日。

據悉，麗雲前年底接到SPA會館入冬超值專案簡訊，才偕羅姓男友人前往諮詢專案內容，沒想到迎面遇上正在巡訪的李女。李女、麗雲素有債務糾紛，麗雲於是上前追問「債務問題要如何處理」，沒想到卻惹得李女暴怒罵「獐頭鼠目的夫妻」，連同行的羅男都連帶被罵。

麗雲未提告，但羅男相當不滿，怒告李女公然侮辱。李女到案不否認與麗雲、羅男爆口角衝突，但矢口否認公然侮辱，辯稱沒有印象有出言「獐頭鼠目」，只是不滿麗雲、羅男未經許可就擅自上樓，才會請他們離開現場，兩人拒絕配合，她才會報警處理。

然而，在場證人、員警密錄器均可證明李女口出惡言，辱罵麗雲、羅男「獐頭鼠目」。橋頭地方法院指出，「獐頭鼠目」是粗俗言語，在社會通念、口語意義上，隱含輕侮、鄙視他人意味，縱使李女與麗雲之間有債務糾紛，但竟然連同行的羅男都慘被波及辱罵，「獐頭鼠目」一詞足以影響他的人格尊嚴，認定李女公然侮辱犯行明確。