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今高雄旅展 「一日農夫」檔檔熱銷

2019-05-25 15:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

炎炎夏日正好玩，今天在高雄展覽館舉辦的高雄旅展高雄市農業局也不缺席，推出多場「一日農夫」體驗活動行程，有「端午立蛋、芋頭芒果」、「蕉荔來旗山」、「夏日沁涼瓜瓜樂」、「戀戀金煌芒果香」等季節限定行程，可從端午節一路玩到暑假結束，周周都有不同主題。

高雄市農業局方啟峰科長表示，一日農夫自102年開辦以來，從採果體驗開始，結合農村再生發展，協助農村社區發展當地產業與體驗活動，如古早味紅龜粿、爆米香、潤餅、竹編、植物槌染等，邀當地耆老或農民，敘說農村的古老知識或農產須知，今年更推出旅宿合作方案，只要住高雄，即可以優惠價遊農村，吸引更多外縣市及國外民眾來到高雄農村，體驗最道地又安全的農村小旅行。

高雄市農業局人員即使在周末假日，也到旅展拚命行銷一日農夫行程，有鮮採芋頭、端午立蛋、窯烤芒果pizza，鮮採鮮吃玉荷包荔枝，鮮採金煌芒果、芒果果醬等季節限定行程，還有多樣農村好禮，如甲仙農會梅醋、外銷級的在地峰蜜、美濃147米及有機鳳梨等，只送不賣，只要報名就有機會帶回家。

今年推出海線「舢筏遊二仁溪、鴨寶抱滿懷」、山線「學茶/品茶/真吃茶」、「黃麻鴨頭」、「手工麵線V.S.眷村文化」、「甲仙好風光」及「夏日清涼漂漂河」，及現場限定報名的兩日農夫「六龜山茶心體驗、美濃滇緬金三角」一泊四食等精緻體驗行程，在旅展現場報名就送高雄在地農產品，還有紅包抽抽樂，只要二人同行，就有機會抽中1人半價優惠、愛之船、雙層巴士、下午茶餐券及特色紀念品等多樣超值贈品。

今年，高雄市農業局更與多家高雄知名飯店商旅合作推廣農村觀光，如高雄國賓飯店、文賓飯店、高雄喜悅酒店、漢來飯店、君鴻國際酒店、義大天悅飯店、義大皇家酒店、高雄御宿商旅、高雄圓山飯店、花季度假飯店、高雄福華飯店、寒軒國際飯店及麗馨精品商旅等，推出住「高雄 遊農村」優惠方案，讓更多外縣市遊客能參與體驗，感受高雄在地的熱情與活力。更多一日農夫遊程可上http://www.odfkcg.com查詢。

高雄展覽館舉辦的高雄旅展，高雄市農業局也不缺席，推出多場「一日農夫」體驗活動行程...
高雄展覽館舉辦的高雄旅展，高雄市農業局也不缺席，推出多場「一日農夫」體驗活動行程。記者謝梅芬／攝影
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高雄展覽館舉辦的高雄旅展，高雄市農業局也不缺席，推出多場「一日農夫」體驗活動行程...
高雄展覽館舉辦的高雄旅展，高雄市農業局也不缺席，推出多場「一日農夫」體驗活動行程。記者謝梅芬／攝影
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