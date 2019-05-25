高雄市境之南草地書香會 親子在粿葉樹下一起為愛朗讀

2019-05-25 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高市圖林園分館與伊甸基金會林園早期療育資源服務據點、林園紅樹林保育學會、林園區公所，今天在高雄市境之南樹旁的汕尾爐濟殿公園內，舉辦「市境之南草地書香會」，親子們一起坐在粿葉樹下，為愛溫馨朗讀。

高市圖林園分館主任李文娟表示，高雄「市境之南樹」是一棵粿葉樹黃槿，汕尾爐濟殿公園旁種殖了一整排，粿葉樹葉也是紅龜粿、芋粿等古早味小吃的墊葉，粿葉樹下更是許多在地人乘涼的好地方。

爸爸媽媽在粿葉樹下，先為孩子朗讀了台語詩「故鄉彼欉粿葉樹」。這首詩是林園國小教師蘇曼麗創作，詩中描寫了以前的小朋友在粿葉樹下玩要粿葉樹花~朴仔花，拿在手上朴、朴、朴的快樂情景，及往時謀生不易以粿葉樹葉墊在古早味紅龜粿，還有冬日高屏溪口攄鰻仔栽的艱苦生活，老人恬靜站在海岸旁的粿葉樹下，等待親人返回家鄉情景。

林園圖書館為親子準備了兒童故事書，大家坐在草地上，由家長唸故事給家中小朋友聽。聽完故事再到黃槿樹下，體驗由林園紅樹林保育學會伙伴們所準備的種子DIY遊戲。由林園數位機會中心發給每一組家庭，一面客製的木製雷雕祈福牌，家長及小朋友們親手寫下心中願望，期待在高雄市境之南樹的見證下願望成真。

林園區家長蔣先生帶了家中兩個國小的孩子參加活動，41歲的他說，雖住在林園卻是第一次來到汕尾參加活動，印象中在小學畢業後，家裏的粿葉樹因改建就被砍掉，也就沒再看過朴仔花，今日活動搭配的這首「故鄉彼欉粿葉樹」，讓他想起很多孩提時的事。「在這粿葉樹下與小孩一起共讀故事書真棒！將來一定是我與小孩溫馨的回憶之一。」