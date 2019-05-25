大心扶輪社真有心 發放白米給弱勢族群

2019-05-25 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市大心扶輪社今天在前鎮鎮南宮發放白米給弱勢族群，舉辦慈善公益活動，高師大籃球隊與義守大學籃球隊隊員也到場，一齊捲起袖口搬器材、搬桌椅、搬米。

高師大總教練徐耀輝說，很開心能夠有這機會帶著球員們一起參與公益活動，在練球之餘走出校園，投入社會做公益。義守大學帶隊學長吳彥侖說，能夠跟隊友到前鎮幫忙扶輪社公益活動是個新的體驗，可以為這個社會上需要幫助的人們盡一點心力覺得很榮幸。

活動主辦人大心扶輪社社長林瑞明說，這次的捐米活動只是一個起點，未來期盼會有更多高雄在地的社福團體接力，不只是在高雄，而是走出去，讓居住在這片土地的大家，都能感受到像「世界一家」的溫度。

林瑞明是罕見疾病病友，特殊的淋巴癌末期，一度引起肝壞死、膽管消失，醫生說全球只有20例，數年前進行高強度化療、無塵室自體骨髓移植，經歷數次生死關頭後卻奇蹟似的撿回一命，因為治療期間受到很多的幫助與關心，他說，他相信老天爺留他一命，是為了要讓他做更多的事情去回饋社會。

大心扶輪社一行人，捐贈物資給高雄前鎮區弱勢家庭，共捐出4噸的白米，除表演活動外，也安排義剪益活動。