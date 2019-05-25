史前巨獸古生物化石 澎湖首展驚奇

2019-05-25 15:49 中央社 澎湖縣25日電



原本只有在課本可看到的劍龍與長毛象等史前巨獸，多達60餘件古生物化石，今天首度移師至澎湖生活博物館展出，讓澎湖民眾大開眼界，一睹史前巨獸的真相。

由國立台灣博物館與澎湖縣政府文化局合辦的「史前巨獸」古生物特展，首次來到澎湖離島展出60餘件的史前古文物，其中澎湖水道發現有有20餘件出水古物，今天由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副縣長許智富、副議長陳雙全與台灣博物館長洪世佑等人共同揭幕，並由知名化石專家蕭語富全程解說。

賴峰偉表示，史前巨獸古生物特展，基於文化平權的精神，首度移師到澎湖展出，讓每個人能看到史前，思考對現今地球正處於第6次滅絕的時刻，物種正以最快速的速度消失，每個人有責任作為保育行動的尖兵。

洪世佑表示，台灣博物館是全國最早的博物館，今年將111週年，首度將史前巨獸古生物移師至澎湖離島展出，其中不乏在澎湖水道所打撈出水的老虎、大象等古生物化石，透過史前巨獸展介紹地球生命的起源、生態演化等，讓離島民眾不用搭機赴台，有機會在家鄉看到澎湖水道出水的古生物，警示人類行為對動物生態的影響。

今天起在澎湖生博館展出的「史前巨獸」古生物特展，共有60餘件古生物化石，其中有20餘件是從澎湖海溝80公尺的水道的打撈出水的，包括有長毛象、德氏水牛、恐龍等等，讓澎湖民眾大開眼界看到史前的古生物模樣，展出至9月28日止。