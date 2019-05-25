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寶島長春圖卷開展 10名畫家帶你回到1981年

2019-05-25 14:25中央社 台南25日電

全台現存最長的集體創作畫卷「寶島長春圖卷」，當年由10名畫家完成。塵封24年後，今天「寶島長春圖卷」在台南市美術館1館開展，帶人以水墨畫一睹38年前的台灣風貌。

「寶島長春圖卷」今天在台南市美術館1館開展，文化部常務次長李連權、台南市副市長許育典等人都出席了開幕儀式。

「寶島長春圖卷」是1981年由歷史博物館前館長何浩天發起召集黃君璧、張大千、張榖年、胡克敏、李奇茂、范伯洪、羅芳、蘇峰男、羅振賢、蔡友等10名水墨畫家，花了近半年時間合力創作完成。

10名畫家中，已有6人去世，其中94歲的李奇茂昨天上午病逝，儀式眾人同時為李奇茂默哀30秒；美術館人員說，李奇茂對參加「寶島長春圖卷」開展非常期待，也很興奮，館方也特地規劃動線，讓行動不便的李奇茂不必受限於美術館的空間。

還在世的4名畫家，分別是羅振賢、蔡友、羅芳、蘇峰男。羅振賢、蔡友特地到場分享當年的創作歷程，羅芳、蘇峰男則錄製影片預祝展覽成功。

台南市美術館不只展出「寶島長春圖卷」，還規劃出2個展室作為「藝遊山水-創作體驗工作坊」，由專業講師導覽後，讓參與者得以親手創作出屬於自己的台灣印象，完成作品也將由美術館展出。

另有一個展室以多視點構圖連接台灣各地風貌，將空間和時間重疊，觀賞者遊歷畫境時，透過聲音和視覺身入其境，讓感官融入水墨畫作中。

「寶島長春圖卷」全長66公尺，是台灣現存最長的集體創作作品，北起基隆嶼，南至屏東墾丁，台灣當年的大都市、機場、港口、阿里山神木全都收納其中。畫作完成後，除在台灣巡迴展出，也曾遠征韓國、馬來西亞、比利時、丹麥等國展示。

「寶島長春圖卷」上次展出是1995年在高雄文化中心，距今24年；台南上次展出這幅作品是1983年，當時在台南市體育館（台南市美術館2館現址）展出，已相隔36年之久。

「寶島長春圖卷」今天開展，9月24日結束，為期4個月，台南市美術館邀請民眾到場欣賞這幅作品。

美術館水墨畫基隆嶼
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