神話之鳥繁殖季 馬祖強化設施盼燕鷗來築巢

2019-05-25 13:26 中央社 馬祖25日電



全球數量僅約100隻的瀕危物種黑嘴端鳳頭燕鷗又稱「神話之鳥」，繁殖地稀少，馬祖在列。今年繁殖季前，馬祖重新規劃，提升誘鳥裝置電力、新增即時影像傳輸系統，盼燕鷗來築巢繁殖。

據國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書估計，目前黑嘴端鳳頭燕鷗的族群數量僅約100隻，是所有鷗科鳥類中數量最少的物種，也因此在IUCN紅皮書列為最危急的保育物種，目前所知的繁殖地僅有大陸浙江、韓國靈光郡、台灣的馬祖及澎湖。

由於黑嘴端鳳頭燕鷗固定與大鳳頭燕鷗一起混群繁殖，且隔年挑選不同繁殖島的行為，造成保育行動推行不易，也不利於生態旅遊推展。多次推敲討論下，林務局及連江縣政府產發處接受國外學者建議，2011年起以模型假鳥引誘黑嘴端鳳頭燕鷗到特定島嶼繁殖。

誘鳥築巢行動，除了模型假鳥本身外，播放鳥音的回播系統也是很重要的關鍵。台北鳥會2016年即在馬祖鐵尖島建設了太陽能供電系統，以供應鳥音回播系統電力。然而2018年的瑪莉亞颱風，不僅造成燕鷗群的繁殖失敗，也摧毀了鐵尖島上的電器設備。

今年繁殖季前，由社團法人台北市野鳥學會及台大森林系教授袁孝維所組成的團隊執行，整體重新規劃島上設備，5月中旬完成北竿鐵尖島上的準備工作，將太陽能板升級為1200W，並設置可供應10萬瓦時的電力儲存裝置，此外還新增了即時影像傳輸系統，可以即時監視島上的一舉一動，希望能掌握關鍵的每一刻。

為關心馬祖燕鷗繁殖情況，農委員會林務局保育組長夏榮生5月23日至25日也視察燕鷗保護區，一行人在西莒蛇山上空目睹了「神話之鳥」，是馬祖地區今年的第一筆紀錄。

連江縣政府產發處也在此呼籲，燕鷗繁殖是非常敏感且脆弱的，切勿有任何的干擾行為。不要進入保護區島礁低潮線100米的海域，也勿長時間滯留於繁殖島嶼附近。