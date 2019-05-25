媽祖繞境看「香條」怎麼貼 直的是休息、斜的是經過

2019-05-25 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



澎湖場準備就緒張貼「香條」，通告新港媽祖馨護澎湖路線。記者謝恩得／翻攝 分享 facebook

嘉義縣新港奉天宮紀念開台媽祖駐台400年，舉辦百年心香路徒步環台祈福活動，首創騎腳踏車分別繞行台、澎、金、馬、綠島等22個縣市環台灣疆域一圈，以祈求「天佑台灣」，並進行台灣媽祖廟的交流。

今天在奉天宮董事長何達煌擲杯開台媽祖同意下，開始「張貼香條」，公告「馨護台灣，騎島平安」腳踏車環台祈福活動正式展開。新港奉天宮這次香條更配合活動主題，遵守原有傳統的風格，走出一條保留傳統的精神，又有創新文化的「媽祖香路」。

奉天宮人員說，「貼香條」是媽祖環台的序幕，稟告媽祖整個活動行程後，「香條」於媽祖要經過的路口張貼，張貼方式還有一個規矩，如果媽祖會在這個地方休息時，香條要貼直的，如果是從此地經過，香條要斜著貼，而且傾斜的方向為神轎前進路線。

「馨護台灣，騎島平安」腳踏車環台祈福活動，首場澎湖場在3個小時內全程組搶購一空，其他各場也在開放報名迅速被搶報一空，接下來還有7月到金門；9月台東綠島，10月馬祖，最後一場環台灣本島9天8夜騎腳踏車活動，將陪同媽祖一起繞行台灣一圈祈福。