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首場造勢晚會！韓國瑜將參加6/1「決戰2020贏回台灣」凱道聚會

高雄愛心爆棚 韓國瑜宣布珍珠計畫兩年善款都已到位

2019-05-25 10:12聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市韓國瑜今早參加大揚文教基金會公益健走活動時宣布，高雄市「珍珠媽媽」計畫6月3將正式啟動，提供不慎懷孕的未婚婦女有個溫暖的依靠，他同時表示，日前他宣布此項計畫後獲得各界熱烈響應，今年與明年的善款全數到位！

前立委侯彩鳳家族成立的大揚文教基金會今早在高雄澄清湖舉辦「愛無限」公益健走活動，高雄市長韓國瑜特別到場。

韓國瑜表示，高雄市政府近月來一直講「高雄發大財」，好像市長跟武俠小說中的「神龍教主」一樣，每天講得大家頭暈暈。其實這是因為高雄的財政太疲弱，迫切需把經濟衝起來。

他說，如果真的發大財，市府有2大目標要做，一個是辦好教育，讓下一代接受更優質的教育，今年高雄市就要推中英文雙語教育，「財政再難，為了下一代孩子與國際接軌，我們一定要推」。其次，發大財之後一定要照顧弱勢。對此他宣布，6月3日起高雄市政府就要大力推動「珍珠媽媽」計畫，告訴不慎未婚懷孕的年輕女生不要害怕，「有一個溫暖的家等著妳」。

韓說，高雄市「珍珠媽媽」計畫，會提供簡單吃住及心理輔導、法律扶助，他提出這項計畫後，獲得前立委侯彩鳳及市議員黃香菽響應，今年及明年的善款都已經到位，將來相關善款也希望能夠協助育幼院內考上大學而沒辦法念的孩子，讓他們沒有後之憂，高市府現在就要開始調查，「我們一定要這麼做，這是一個政府的責任，一個社會的責任」。

大揚文教基金會呼應韓國瑜市長公益行善理念，結合台塑等企業及不動產業、漁業界共同參與「珍珠計畫」，今早即捐出58萬8千元善款給高雄市社會局。侯彩鳳並表示，為讓珍珠媽媽計畫能擴及全國，也將義賣「小小瑜」公仔，所得的十分之一捐作公益。

台塑等愛心企業響應高雄市珍珠媽媽計畫，今早聯合捐出58萬8千元善款。記者王昭月／...
台塑等愛心企業響應高雄市珍珠媽媽計畫，今早聯合捐出58萬8千元善款。記者王昭月／攝影
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大揚文教基金會響應高雄市「珍珠媽媽」計畫，市長韓國瑜頒發感謝狀給基金會董事長侯彩...
大揚文教基金會響應高雄市「珍珠媽媽」計畫，市長韓國瑜頒發感謝狀給基金會董事長侯彩鳳（左四）。記者王昭月／攝影
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高雄市珍珠媽媽計畫為擴展到全國，義賣「小小瑜」公仔的款項，將捐出十分之一協助推動...
高雄市珍珠媽媽計畫為擴展到全國，義賣「小小瑜」公仔的款項，將捐出十分之一協助推動。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜今早參加大揚文教基金會公益健走活動，與基金會董事長侯彩鳳共同敲下愛...
高雄市長韓國瑜今早參加大揚文教基金會公益健走活動，與基金會董事長侯彩鳳共同敲下愛心鑼。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜今早與基金會董事長侯彩鳳共同敲下愛心鑼，宣布愛無限公益健走活動起跑...
高雄市長韓國瑜今早與基金會董事長侯彩鳳共同敲下愛心鑼，宣布愛無限公益健走活動起跑。記者王昭月／攝影
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高雄市韓國瑜發大財
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