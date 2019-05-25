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屏縣招考國小教師 開缺鎖定偏遠及不山不市學校

2019-05-25 09:55聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣政府辦理國小暨幼兒園教師(含代理教師)甄選，今年國小普通班教師開缺25名、國小英語專長教師及資訊專長教學各10名，另外包括特教班、幼兒園教師及學前特殊教育班教師均有開缺，今年的簡章上特別註明開缺的學校是以偏遠地區及非山非市學校為主，顯示偏遠地區教師需求。

縣府教育處表示，今年的教師甄試將於6月29日辦理第一階段初試，依甄選名額之3到5倍篩選進入第二階段複試。報名時間自5月27日起至6月6日止，相關的考試期程、考試科目及錄取資格和聘任規定等事項，請依甄選簡章公告內容為主。

今年甄選開缺類科及錄取名額包含國小普通班教師25名；國小英語專長教師及資訊專長教師各10名；國小特殊教育班身心障礙類教師3名；幼兒園教師7名；學前特殊教育班教師2名，以符應各校教學現場所需專長人力。

另外，教育處也強調，延續107學年度規定，近五年內(103年度至107年度)獲得教育部師鐸獎、教育部評選優良特殊教育人員、教育部教學卓越獎(金質獎、銀質獎)等人員，得以免初試的方式，以外加名額進入複試管道，以鼓勵第一線教師創新教學並持續教育熱情。

國民小學暨幼兒園教師甄選簡章已公告於屏東縣政府教育處網站：http://www.ptc.edu.tw/及屏東縣108學年度國民小學暨幼兒園聯合甄選網站(http://163.24.79.30/2019teacher/)。

圖為屏東縣政府。國／本報資料照
圖為屏東縣政府。國／本報資料照
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