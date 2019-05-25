端午節立蛋不夠炫 佳冬獨創「立西瓜」報名秒殺

2019-05-25 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣佳冬鄉石光見庄是台灣西瓜種苗的「源鄉」，在地青年志工團去年打出「端午立蛋不夠炫，改立西瓜才夠靚」的口號，在西瓜節發想號召全庄中午「立西瓜」，去年募集象徵「一路發」的168組，結合特色產業和端節民俗的趣味活動極具話題性，引發熱烈回響，今年再擴大為象徵「我愛你」的520組報名，再次滿額，地方期許成為端節划龍舟、立蛋外的吸睛活動。

佳冬農會說，佳冬鄉石光見庄（石光村、玉光村）地區，雖不是西瓜產區，但多數民眾很早就從事西瓜育苗及種植工作，依據全台適合種植的時間巡迴各地租地種植，全台約六成的西瓜出自石光見庄居民栽種；當地也是全台西瓜苗的主要供應地，估計全台約八成的西瓜苗都出自佳冬，是名副其實的「西瓜原鄉」，去年端午節辦西瓜節，也是宣揚屏東的驕傲。

「別人端節正午立蛋，我們來立西瓜！」佳冬青年志工團說，佳冬鄉石光見庄瓜農很會種西瓜，依照季節不同種植地分布全台各河川地，可說是逐西瓜而居的「遊牧民族」，瓜苗稼接技術更是領先全台，為讓更多人知道佳冬農民的厲害，透過別出心裁的端午立西瓜活動，希望藉此機會創造話題，讓民眾印象更深刻，也表達對在地瓜農的最高敬意，沒想到「立西瓜」的回響超乎預期。