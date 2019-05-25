親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄爭建新機場
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

端午節立蛋不夠炫 佳冬獨創「立西瓜」報名秒殺

2019-05-25 07:38聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣佳冬鄉石光見庄是台灣西瓜種苗的「源鄉」，在地青年志工團去年打出「端午立蛋不夠炫，改立西瓜才夠靚」的口號，在西瓜節發想號召全庄中午「立西瓜」，去年募集象徵「一路發」的168組，結合特色產業和端節民俗的趣味活動極具話題性，引發熱烈回響，今年再擴大為象徵「我愛你」的520組報名，再次滿額，地方期許成為端節划龍舟、立蛋外的吸睛活動。

佳冬農會說，佳冬鄉石光見庄（石光村、玉光村）地區，雖不是西瓜產區，但多數民眾很早就從事西瓜育苗及種植工作，依據全台適合種植的時間巡迴各地租地種植，全台約六成的西瓜出自石光見庄居民栽種；當地也是全台西瓜苗的主要供應地，估計全台約八成的西瓜苗都出自佳冬，是名副其實的「西瓜原鄉」，去年端午節辦西瓜節，也是宣揚屏東的驕傲。

「別人端節正午立蛋，我們來立西瓜！」佳冬青年志工團說，佳冬鄉石光見庄瓜農很會種西瓜，依照季節不同種植地分布全台各河川地，可說是逐西瓜而居的「遊牧民族」，瓜苗稼接技術更是領先全台，為讓更多人知道佳冬農民的厲害，透過別出心裁的端午立西瓜活動，希望藉此機會創造話題，讓民眾印象更深刻，也表達對在地瓜農的最高敬意，沒想到「立西瓜」的回響超乎預期。

佳冬西瓜節6月7日在當地信仰中心廣惠宮前登場，中午12點起的「立西瓜」在中山路封街立瓜，去年168組今年增至520組，每組報名2至4人，報名費100元，立起者可以將西瓜帶回家，結果開放報名不久就滿額，當天還有認識西瓜產業活動，在地特色小農市集，西瓜苗嫁接高手，西瓜大胃王比賽，西瓜綿特色料理品嚐，找尋2018立瓜快閃的您，可上佳冬青年志工團臉書查詢。

屏東縣佳冬鄉石光見庄是台灣西瓜種苗的「源鄉」，去年西瓜節別出心裁發想辦的「立西瓜...
屏東縣佳冬鄉石光見庄是台灣西瓜種苗的「源鄉」，去年西瓜節別出心裁發想辦的「立西瓜」活動，引發熱烈回響，今年增至520組很快就滿額。圖／佳冬青年志工團提供
分享
屏東縣佳冬鄉石光見庄是台灣西瓜種苗的「源鄉」，去年西瓜節別出心裁發想辦的「立西瓜...
屏東縣佳冬鄉石光見庄是台灣西瓜種苗的「源鄉」，去年西瓜節別出心裁發想辦的「立西瓜」活動，引發熱烈回響，今年增至520組很快就滿額。圖／佳冬青年志工團提供
分享

520快閃
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

屏縣4代表1村長閃辭 下周起補選

2019-05-24 23:13

佳冬端午立西瓜 520組秒殺

2019-05-24 23:11

響應524全球氣候行動 54人排出「1.5℃駁二」

2019-05-24 23:05

預留千萬助人 黃永南遺愛美濃

2019-05-24 22:59

衛武營管風琴巨星演出中斷 踏板音管栓塞彈簧斷裂

2019-05-24 22:47

愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20

陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43

「大鮪扭蛋機」快扭光了 屏縣府貼心加碼送大獎

2019-05-24 18:42

「賽格威」又來了！ 屏東縣運首度移到春天舉行

2019-05-24 15:27

高雄偏鄉這兩區事故多 警方今起加強取締違規

2019-05-24 15:02

公廁成景點？金門列車廁所超萌 成打卡熱點

2019-05-24 07:57

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

響應524全球氣候行動 54人排出「1.5℃駁二」

2019-05-24 16:22

黃永南辭世前預留千萬照顧家鄉子弟 客委會頒發褒揚狀

2019-05-24 13:25
看更多

熱門文章

聯晚之眼／高雄該不該蓋新機場？航空業者不同調

2019-05-24 12:03

台灣獼猴大鬧基隆市區 衝過馬路躲入暗巷後消失

2019-05-24 13:00

影／為雪隧解塞 宜蘭想在濱海公路上蓋高架道接新北

2019-05-24 11:59

「賽格威」又來了！ 屏東縣運首度移到春天舉行

2019-05-24 15:27

台中家家戶戶收到生廚餘桶 議員批「都拿來裝垃圾」

2019-05-24 14:28

確定是沙門氏桿菌 中興臭豆腐晚間移檢方偵辦

2019-05-24 23:57

聯晚之眼／學者：小港機場擴建難 國內航廈可先替代

2019-05-24 12:09

陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43

李鴻源談治水救嘉義 挖滯洪池打造亞洲退休天堂

2019-05-24 13:19

衛武營管風琴巨星演出中斷 踏板音管栓塞彈簧斷裂

2019-05-24 22:47

台鐵內壢後站沒廁所 議員會勘被擺道…桃交通局道歉

2019-05-24 10:47

花蓮代理教師「均一價」 議員盼比照台東依學歷敘薪

2019-05-24 15:38

被女議員勸多讀書 林姿妙：王永慶小學畢業事業做得好

2019-05-24 12:54

戲水勝地南寮親子沙灘明起開放 竹市府邀親子戲水玩沙

2019-05-24 16:34

議員批基隆信三路「爛路王」 巿府：工程流標8次

2019-05-24 10:33

聯晚之眼／彌陀徵地難 交通部：持續發展小港機場為宜

2019-05-24 12:03

嘉義縣仲埔教養院創辦人 心肌梗塞過世享年66歲

2019-05-24 09:53

聯晚之眼／小港機場3年內達極限 高巿交通局：需新機場

2019-05-24 12:33

台東夏雪芒果夯惹宵小覬覦 果農拉布條懸賞5萬抓賊

2019-05-24 09:54

影／同名土地公成學校守護神 仁德公庇佑學生拿佳績

2019-05-24 19:57

台中雙線道「興大路」禁行機車？ 交通局：標線劃錯已塗銷

2019-05-24 15:02

影／「與惡」林哲熹青澀模樣曝光 自曝高中曾想休學...

2019-05-24 17:14

台水斥資6千多萬更新管線 台南佳里6區用水更安心

2019-05-24 10:31

秉坤婦幼醫院接生第4萬名寶寶 幸運兒獲彌月金飾等好禮

2019-05-24 12:49

「大鮪扭蛋機」快扭光了 屏縣府貼心加碼送大獎

2019-05-24 18:42

竹山竟有漆彈場 本周六將有500人盛大參賽

2019-05-24 23:57

天熱吃冰樂！蒜頭糖廠蔗埕冰樂園蒜糖KU市集明天登場

2019-05-24 16:31

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

勤學孝順的苦學生考上好大學 扶輪社長伸援手包辦學費

2019-05-24 17:24

南投自來水黑如咖啡？ 水公司派人檢測符合標準

2019-05-24 23:55

蔡英文包的鮑粽紅了 曾摃上陳吉仲的他也開賣

2019-05-24 14:17

愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20

基隆市文化中心將變身 文化局長：一樓會打開

2019-05-24 17:16

高雄偏鄉這兩區事故多 警方今起加強取締違規

2019-05-24 15:02

青庭？親庭？蜻蜓？林姿妙答詢挨批 是誰弄錯了呢？

2019-05-24 19:31

黃永南辭世前預留千萬照顧家鄉子弟 客委會頒發褒揚狀

2019-05-24 13:25

影／三爺溪整治動土 可防止兩千人命10億財產損失

2019-05-24 16:28

聯晚之眼／高雄新機場 學者：先釐清定位避免投資浪費

2019-05-24 12:38

影/美女總幹事把文旦變時尚 香港搶500萬訂單

2019-05-25 07:38

新莊大拜拜下周登場 警方籲提前改道避塞車

2019-05-24 21:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top