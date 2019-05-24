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愛河變色青蘋果牛奶綠？ 高市環保局：藻類顏色水質無問題

2019-05-24 21:20聯合報 記者徐如宜╱即時報導

今天又有網友在臉書貼文，指高雄愛河「幸福川」段呈青蘋果綠色，引發議論，為何愛河又變色了？高雄市環保局檢視今天愛河、幸福川的打撈作業紀錄相片，幸福川實際工作的清潔隊員也說，並沒有特別異常。

高雄市環保局表示，這兩天的幸福川水質情況，經過採樣分析化驗，均屬雨後正常情況，跟往年的大雨過後並沒有不同。因雨水夾帶營養鹽濃度過多，易使水體中藻類大量繁殖，水中顏色主要來自於藻類的顏色，並沒有受到工業汙染的情況。

環保局也進一步指出，自今年4月25日至今，高雄地區因豪雨夾帶大量垃圾進入愛河，都已經立即派員清除漂浮垃圾，並採取水樣進行分析，分析結果發現水中氨氮濃度較高，當營養鹽濃度過多時，易使水體中藻類大量繁殖。

工作人員由顯微鏡觀察發現，愛河水中優勢種為矽藻、甲藻、顫藻等藍綠藻，還有菌類及浮游動物如纖毛蟲，當矽藻及甲藻大量繁殖時易使水色呈現黃褐色。以矽藻為例，因藻類本身載色體中含有葉綠素A及葉綠素C、α-胡蘿蔔素及β-胡蘿蔔素，葉黃素類中含有墨角藻黃素，其次是矽藻黃素和矽甲黃素，由於墨角藻黃素和其他色素所占比率比葉綠素大，所以使載色體呈現橙黃色或黃褐色。

另外顫藻等藍綠藻如果大量繁殖時，會使水體呈現藍綠色，主要原因是顫藻內所含色素除葉綠素A、胡蘿蔔素和葉黃素外，還有藻膽素等所致。這也是民眾有時看到愛河水色不一樣的原因。

高雄市環保局檢視今天愛河、幸福川的打撈作業紀錄相片，水色並沒有特別異常。記者徐如...
高雄市環保局檢視今天愛河、幸福川的打撈作業紀錄相片，水色並沒有特別異常。記者徐如宜／翻攝
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幸福川實際工作的清潔隊員表示，愛可水色及水質並沒有特別異常。記者徐如宜／翻攝
幸福川實際工作的清潔隊員表示，愛可水色及水質並沒有特別異常。記者徐如宜／翻攝
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高雄市環保局檢視今天愛河、幸福川的打撈作業紀錄相片，水色並沒有特別異常。記者徐如...
高雄市環保局檢視今天愛河、幸福川的打撈作業紀錄相片，水色並沒有特別異常。記者徐如宜／翻攝
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愛河葉黃素

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