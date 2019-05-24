海上平台污染嚴重 澎湖要求業者垃圾不落海

2019-05-24 20:15 中央社 澎湖縣24日電



澎湖內灣海上平台是觀光旅遊熱點，但卻傳出垃圾等廢棄物排入港區，影響海洋生態環境，澎湖縣長賴峰偉今天前往平台考察，指示業者簽署垃圾不落海，並聯合稽查小組隨時加強查察。

澎湖縣政府旅遊處表示，海上平台是澎湖的特色休閒產業，只要到澎湖旅遊都會安排海上平台垂釣、烤蚵仔體驗與吃海鮮粥和歌唱聯誼等行程，獲遊客喜愛，但長期使用，海上平台所產生的垃圾、排泄廢棄物等，直接丟棄或排入內海，嚴重污染內海灣生態環境。

縣府旅遊處最近集海上平台業者溝通，業者同意遵守平台所產生的垃圾、牡蠣殼等，不再拋入海中，每月通報平台遊客人數與垃圾清理數量，以落實海上平台管理工作，並實地派潛水人員進行水下會勘記錄，也確認業者確實將平台溢流封塞孔，不會再排放污廢水等。

縣長賴峰偉今天下午實地搭船前往海上平台視察，除要求各業者簽署垃圾不落海切結書，確實遵守將垃圾等廢棄物等帶回清運處理外，也指示縣府旅遊、環保、衛生與農漁等單位組成的稽查小組要不定期的查察，共同維護平台海域的環境。

澎湖縣政府在民國97年間訂定海上平台管理自治條例，目前全縣共核發9張海上平台執照，其中有6家在馬公內海，姑婆嶼、員貝和將軍等離島各有1家。