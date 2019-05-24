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高雄兩百年古厝突遭拆 是文化局怠惰還是不熟法令？

陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

行政院副院長陳其邁和交通部長林佳龍今天聯袂出席「2019高雄市旅行公會國際旅展」，陳其邁在開幕致詞時表示，高雄是一個充滿魅力的海洋城市，吸引來自國內外的觀光客，中央和地方會充分合作推動觀光，支持高雄市及台灣南部地區整體觀光的推動及發展。

行政院副院長陳其邁和交通部長林佳龍今天在高雄宣布，行政院已核定2035年高雄國際機場整體發展計畫，將投入252億元，重建小港國際機場各項建設，未來以一千萬人次的旅客做為目標。

陳其邁還說，政府對於南部觀光非常重視，包括挹注252億元進行小港機場的提升方案，也投注相當多的預算跟補助在整體觀光路網與交通規畫，行政院先前已核定捷運黃線的可行性評估計畫，在總經費1440.79億元的捷運工程興建中，中央補助高達803.99億元。

旅遊展是讓許多國外旅客認識高雄市的重要地方，交通部表示，去年11、12月及今年1月，接連推出兩波暖冬方案，創造超過110億元的觀光效益；3月加碼推出的春遊專案結合地方特色，預估將再創造62.5億元的觀光效益。交通部也會與行政院攜手努力拚觀光，讓全世界都能看到美好的台灣。

陳其邁說，已請交通部從明年開始，全力支持南部的旅遊展，讓旅遊業者可以利用旅展吸引更多人來高雄觀光；也希望交通部評估讓高雄機場成為國際廉價航空的基地，以相關補助及優惠措施吸引更多廉航業者，將高雄作為新南向基地最重要的地方。

「2019高雄市旅行公會國際旅展」邁入第21年，參展者有航空公司、觀光機構、各大旅行社及知名飯店等，除向國際市場行銷高雄、行銷台灣，有助於帶動高雄航旅產業蓬勃發展，今年旅展預計要吸引30萬參觀人

「2019高雄市旅行公會國際旅展」今天熱鬧登場。記者劉學聖／攝影
「2019高雄市旅行公會國際旅展」今天熱鬧登場。記者劉學聖／攝影
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「2019高雄市旅行公會國際旅展」今天熱鬧登場。記者劉學聖／攝影
「2019高雄市旅行公會國際旅展」今天熱鬧登場。記者劉學聖／攝影
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行政院副院長陳其邁（左三）說，已請交通部從明年開始，全力支持南部的旅遊展，讓旅遊...
行政院副院長陳其邁（左三）說，已請交通部從明年開始，全力支持南部的旅遊展，讓旅遊業者可以利用旅展吸引更多人來高雄觀光。記者謝梅芬／攝影
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「2019高雄市旅行公會國際旅展」邁入第21年，今年旅展預計要吸引30萬參觀人次...
「2019高雄市旅行公會國際旅展」邁入第21年，今年旅展預計要吸引30萬參觀人次。記者謝梅芬／攝影
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小港機場行政院陳其邁

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