陳其邁林佳龍聯袂 宣布投入252億建設小港國際機場

2019-05-24 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁和交通部長林佳龍今天聯袂出席「2019高雄市旅行公會國際旅展」，陳其邁在開幕致詞時表示，高雄是一個充滿魅力的海洋城市，吸引來自國內外的觀光客，中央和地方會充分合作推動觀光，支持高雄市及台灣南部地區整體觀光的推動及發展。

行政院副院長陳其邁和交通部長林佳龍今天在高雄宣布，行政院已核定2035年高雄國際機場整體發展計畫，將投入252億元，重建小港國際機場各項建設，未來以一千萬人次的旅客做為目標。

陳其邁還說，政府對於南部觀光非常重視，包括挹注252億元進行小港機場的提升方案，也投注相當多的預算跟補助在整體觀光路網與交通規畫，行政院先前已核定捷運黃線的可行性評估計畫，在總經費1440.79億元的捷運工程興建中，中央補助高達803.99億元。

旅遊展是讓許多國外旅客認識高雄市的重要地方，交通部表示，去年11、12月及今年1月，接連推出兩波暖冬方案，創造超過110億元的觀光效益；3月加碼推出的春遊專案結合地方特色，預估將再創造62.5億元的觀光效益。交通部也會與行政院攜手努力拚觀光，讓全世界都能看到美好的台灣。

陳其邁說，已請交通部從明年開始，全力支持南部的旅遊展，讓旅遊業者可以利用旅展吸引更多人來高雄觀光；也希望交通部評估讓高雄機場成為國際廉價航空的基地，以相關補助及優惠措施吸引更多廉航業者，將高雄作為新南向基地最重要的地方。