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響應524全球氣候行動 54人排出「1.5℃駁二」

2019-05-24 16:22聯合報 記者徐如宜╱即時報導

駁二工作人員與園區內藝術家、文創業者串聯，以人體排字參與524全球氣候行動，呼籲...
駁二工作人員與園區內藝術家、文創業者串聯，以人體排字參與524全球氣候行動，呼籲大眾正視氣候議題。記者徐如宜／攝影
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高雄駁二藝術特區是全台離海最近的藝文特區，若氣候變遷造成海平面上升，駁二將首當其衝。駁二工作人員與園區內藝術家、文創業者今天串聯起來，以人體排字參與524全球氣候行動，在大勇路底「巨人的積木」紅色大貨櫃旁，集結了54人排出「1.5℃駁二」的大字，呼籲大眾正視氣候議題。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，駁二緊鄰高雄港是臨海最近的藝術特區，氣候變遷與海平面上升，駁二首當其衝，於是以藝術行動呼籲全民正視環境議題。「1.5℃駁二」排字行動的地點，就選在駁二大勇路底「巨人的積木」紅色大貨櫃旁，除為駁二重要地標外，更因為緊鄰港區，在地球均溫上升1.5℃後，海平面上升，此處可能最先面對沉入海的威脅。

聯合國「政府間氣候變化專門委員會IPCC」去年公布的特別調查報告中顯示，人類工業革命後的活動已經讓地球面對暖化衝擊，最快會在2030年衝破巴黎協定最嚴格的1.5℃暖化升溫目標，極端氣候將威脅人類生存，造成海平面上升。16歲的2019諾貝爾和平獎候選人Greta Thunberg發起了「周五為未來Friday for Future」，衍生成524全球性的氣候行動，目前全球已有超過100個國家、1000個城市民眾自發響應。

文化局指出，身處海島的台灣算是第一批氣候難民國家，駁二藝術特區位於填海造陸而成的鹽埕區，因地形關係更加容易受到海平面上升影響。駁二工作同仁與園區內藝術家、文創業者串聯，參與今天在台灣由台灣健康空氣行動聯盟發起的1.5℃藝術氣候行動，以54人在港邊排成「1.5℃駁二」的大字，響應對於台灣氣候危機議題的關注。

藝術行動中，為呼應全球暖化的環保理念，駁二不採用任何額外製作的道具，而是請工作同仁穿著駁二黑色T恤制服，園區內文創業者與藝術家則穿著白色T恤，以肢體動作排列呈現「1.5℃駁二」的大字，簡單直接的傳達意念。

駁二工作人員與園區內藝術家、文創業者串聯，在大勇路底「巨人的積木」紅色大貨櫃旁，...
駁二工作人員與園區內藝術家、文創業者串聯，在大勇路底「巨人的積木」紅色大貨櫃旁，集結了54人排出「1.5℃駁二」的大字。圖／駁二提供
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駁二工作人員與園區內藝術家、文創業者串聯，在大勇路底「巨人的積木」紅色大貨櫃旁，...
駁二工作人員與園區內藝術家、文創業者串聯，在大勇路底「巨人的積木」紅色大貨櫃旁，集結了54人排出「1.5℃駁二」的大字。圖／駁二提供
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駁二文創

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