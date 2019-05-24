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「賽格威」又來了！ 屏東縣運首度移到春天舉行

2019-05-24 15:27聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

第68屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天在在屏東縣立田徑場隆重開幕，為了避開秋冬空汙季節，這是縣運第一次改在5月舉行，同時也為明年在屏東縣舉行的全中運選拔好手， 今年總計18703人參加，展開33項目的競技。

今天上午的開幕式由屏東縣長潘孟安主持，在燈會期間受矚目的「賽格威」這次代表縣府和33鄉鎮出場，以青春活力的形象，呼應這次縣運主題「活力屏東 青春啊GO」。

縣長潘孟安表示，為了重拾屏東體育大縣的責任，縣府全力推動「三級五區」人才培育及廣聘運動專業教練等重大體育政策，並規劃興建整修各大型運動場館，形塑全民運動風氣，希望為屏東注入體育活水，培養基層選手向下札根，日後邁向爭辦國際賽事，為屏東爭光。

他表示，屏東縣在今年的全中運創下歷年來最好成績，勇奪23金及多數的銀、銅牌，這就是積極運動培育成功的最佳證明，而明年全中運將會是屏東睽違20多年來首次舉辦，期望各領域選手以最佳表現把將獎牌留在屏東，再造巔峰。

今年縣運暨公教聯合運動會由大同高中承辦，比賽項目計有田徑、羽球及棒球等共33項運動競賽，參與人數共計18703人，打破去年17900人的歷史紀錄。整個運動賽事將持續至26日止。

今天上午的開幕式由屏東縣長潘孟安主持，在燈會期間受矚目的「賽格威」這次代表縣府和...
今天上午的開幕式由屏東縣長潘孟安主持，在燈會期間受矚目的「賽格威」這次代表縣府和33鄉鎮出場，以青春活力的形象，呼應這次縣運主題「活力屏東 青春啊GO」。圖／屏東縣政府提供
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第68屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天在在屏東縣立田徑場隆重開幕，為了避開秋冬空汙...
第68屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天在在屏東縣立田徑場隆重開幕，為了避開秋冬空汙季節，這是縣運第一次改在5月舉行。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣體育潘孟安

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