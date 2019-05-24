黃永南辭世前預留千萬照顧家鄉子弟 客委會頒發褒揚狀
高雄美濃鄉親黃永南熱心公益，歷年花費巨資購書贈送學校，更成立「黃鄭四妹基金」培育家鄉子弟。這位「美濃細人ㄟ伯公」日前因病辭世，享壽84歲。家屬今早舉辦公祭，行政院客委會主委李永得頒發客家二等獎章與褒揚狀給家屬，感念黃永南生前愛鄉土與照顧家鄉子弟的精神。
美濃博士學人協會指出，黃永南是警界退休警官，婚後投資有方累積財富，近年以母親黃鄭四妹名義成立基金會，在美濃各國中小學成立獎學金，大手筆購書捐贈各校圖書；今年年初，黃永南得知癌症末期，要求子女成立「黃永南信託基金」，預留一千萬元，全數用來舉辦作文比賽、戶外學習與各校學童清寒獎學金，推估可使用30年。
美濃博士學人協會理事長劉明宗說，黃永南平日生活儉樸，不曾看他配戴名表、金飾或開名車；黃董花很多錢挹注家鄉教育工作，更無償提供資金協助家中幫傭購屋，以及資助大樓清潔女工改善生活，助人事跡說不完。
黃永南是美濃廣興人，對母校廣興國小的照顧不遺餘力。廣興國小校長謝惠君悼念說，黃董事長可說是「美濃細人ㄟ伯公」，他對美濃土地及子民的愛，值得珍惜與流傳。
黃家人今早舉辦告別式，行政院客委會主委李永得出席致意，並在儀式上頒發二等客家事務專業獎章與褒揚狀給家屬，另高雄市政府客家事務委員會與博協會也以感謝狀感懷黃永南對家鄉子弟的照顧。
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