黃永南辭世前預留千萬照顧家鄉子弟 客委會頒發褒揚狀

2019-05-24 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄美濃鄉親黃永南熱心公益，歷年花費巨資購書贈送學校，更成立「黃鄭四妹基金」培育家鄉子弟。這位「美濃細人ㄟ伯公」日前因病辭世，享壽84歲。家屬今早舉辦公祭，行政院客委會主委李永得頒發客家二等獎章與褒揚狀給家屬，感念黃永南生前愛鄉土與照顧家鄉子弟的精神。

美濃博士學人協會指出，黃永南是警界退休警官，婚後投資有方累積財富，近年以母親黃鄭四妹名義成立基金會，在美濃各國中小學成立獎學金，大手筆購書捐贈各校圖書；今年年初，黃永南得知癌症末期，要求子女成立「黃永南信託基金」，預留一千萬元，全數用來舉辦作文比賽、戶外學習與各校學童清寒獎學金，推估可使用30年。

美濃博士學人協會理事長劉明宗說，黃永南平日生活儉樸，不曾看他配戴名表、金飾或開名車；黃董花很多錢挹注家鄉教育工作，更無償提供資金協助家中幫傭購屋，以及資助大樓清潔女工改善生活，助人事跡說不完。

黃永南是美濃廣興人，對母校廣興國小的照顧不遺餘力。廣興國小校長謝惠君悼念說，黃董事長可說是「美濃細人ㄟ伯公」，他對美濃土地及子民的愛，值得珍惜與流傳。