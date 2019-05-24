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聯晚之眼/高雄新機場 學者：先釐清定位避免投資浪費

2019-05-24 12:38聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市長韓國瑜拋出高雄建雙跑道國際機場議題，學者看法不一。建議未來新機場的建立在政策面應先將機場的定位釐清，避免投資浪費；若選擇在高雄與台南接近處建國際機場機場，則對於串聯兩地仰賴空運的高附加價值科技產業區塊，是有前瞻性的規劃。

中山大學社會科學院長張其祿表示，小港機場長期有宵禁問題，晚上不能起降，這對客運差別不大，但對主要靠夜間的貨機運輸就有很大影響。就區位來看，小港機場隨著城市發展，已漸漸被「包裹」在城市裡面，亞洲新灣區再往南一點就是小港機場，如果將此位置讓出來，串聯會有不錯效應。

張其祿表示，半導體等高附加價值的科技產品，仰賴的是空運。若接近高雄與台南附近興建新的國際級機場，從地理優勢來看，近台南高鐵站，離未來的橋科不遠，塊狀又接近沙崙智慧綠能科學城，加上串聯台南、高雄兩邊科學園區，「是不錯的想像。」且這樣的區塊規劃發展，也不是只為高雄，還有台南的發展。

高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系副教授王穎駿認為，目前高雄小港機場跑道運量運能，尚有非常大的成長空間，所以未來新機場的建立，在政策面應先將機場的定位釐清，例如是要建立成為南部國際機場、轉機中心、航空維修中心抑或商務機中心，以及考量新建機場後小港機場存廢問題，避免投資浪費。

王穎駿表示，因行政院已將小港機場定位為南部地區區域性國際機場、新南向政策發展基地、低成本航空發展基地及服務東部及離島區域的國內機場。目前設立另一座高屏國際大機場，無論是擴建舊有屏東南北機場、或另尋覓彌陀或南星計畫區填海造陸，在政策定位、技術、財務、國防、土地使用、便利性、聯外交通等各方面，恐怕都弊大於利。

他建議未來的高屏國際大機場，以沿用及擴大高雄小港機場的運能為主，配合低成本航空發展基地及航空貨運需要，除了落地費優待及民航局的整建計畫外，還要解決宵禁及航空噪音問題，創造有利經營環境，才可再吸引更多航空業者駐點，提升運量。

高雄市長韓國瑜認為現今小港機場有宵禁問題，且跑道長度不夠，運載量、使用量亦不足，...
高雄市長韓國瑜認為現今小港機場有宵禁問題，且跑道長度不夠，運載量、使用量亦不足，無法滿足高雄未來發展。本報資料照片
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小港機場宵禁韓國瑜

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