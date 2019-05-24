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聯晚之眼/小港機場3年內達極限 高巿交通局：需新機場

2019-05-24 12:33聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄小港國際機場旅客運量逐年成長，高雄航空站副主任孫翼中也說，高雄國際機場運量逐年成長，去年光國際線的運量就約490萬人次，今年預估達550萬人次，但國際線航廈設計容量約609萬人次，預估再過2、3年就會達到容量極限。

孫翼中說，高雄國際機場運量確實逐年成長，來幾年還會提高到什麼飽和程度不知道，但民航局有核定高雄國際機場2035年整體規劃，設計是到2035年可提供容納1100萬運量。

高市交通局表示，依高雄國際機場目前客運情形來看，2018年客運量約697萬人次，且持續成長中，預計2028年客運量將可達約1228萬人次，基於南部客運需求及產業成長趨勢，確需符合需求的新機場，而高雄是最佳選擇。

另對產業發展的貨運需求而言，高市交通局說，南部地區有許多工業園區及科學園區，如嘉義的大埔美精密機械園區、台南的南部科學工業園區、高雄的岡山工業區及楠梓加工出口區、屏東的農業生物科技園區及未來的橋頭科技園區等，發展南部國際機場，可提高物流競爭力

以南台灣的客運需求來看，高市交通局說，以南部地區民眾客運需求跟產業持續成長的趨勢下，南部需要一個符合各項客貨運輸條件需求的新機場，而高雄在整體產業戰略角度及客觀地理環境上，確實是南部國際機場的最佳選擇。

高市交通局說，另對於近年東協、南亞等國經濟快速發展，中央也推動「新南向政策」，南部地區地理位置與東南亞相鄰，也與南亞、紐澳等國距離較近，且目前中美貿易戰，部分台商回流，發展南部國際機場可加速帶動南部區域發展及國際競爭力，也能分流桃園國際機場日益飽和的運輸量，均衡南北區域發展。

因此，高市交通局呼籲，中央應盡速推動高雄興建南部國際機場，滿足24小時營運、洲際長途客貨運的載運，以因應未來南部產業發展等需求。

高雄市長韓國瑜認為現今小港機場有宵禁問題，且跑道長度不夠，運載量、使用量亦不足，...
高雄市長韓國瑜認為現今小港機場有宵禁問題，且跑道長度不夠，運載量、使用量亦不足，無法滿足高雄未來發展。本報資料照片
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機場競爭力

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