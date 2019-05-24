親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

今各地悶熱有午後雷陣雨 南部防大雨

薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

公廁成景點？金門列車廁所超萌 成打卡熱點

2019-05-24 07:57聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁最近經過改造，意外爆紅，不少人都到場拍...
位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁最近經過改造，意外爆紅，不少人都到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣環保局最近爭取環保署經費補助，由金湖鎮公所將縣內3座公廁進行大改造，其中位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁最受矚目，因為整體設計超萌，意外成為拍婚紗及熱門拍照打卡景點。

「哇！這個火車頭好可愛喔」、「我要跟可愛的彩繪動物合影」走一遭山外重劃區的兒童公園公廁，會以為來到什麼文創景點，原來是經過施工單位的心擘畫，這座「火車卡通風」的公廁意外爆紅，每天都有不少人慕名來拍照。

金湖鎮長陳文顧表示，超萌的「火車卡通風」公廁上月26日才啟用，意外成為金湖地區的熱門新景點，假日經常可以看到親子到此遊玩，還有不少人來此拍照打卡，鎮公所也始料未及。

來此拍照的陳姓遊客表示，公廁設計地相當有創意，造型超可愛，如果沒說，她還以為是新景點，絕對不會想到是公廁，未來有機會，會介紹朋友一起來拍照。

金門縣環保局指出，為讓民眾有全新如廁體驗，改造縣內3座公廁，將環保、節能、友善的概念融入公廁特色，因為造型可愛或富含戰地風情，成為婚紗及熱門拍照打卡景點，山外重劃區兒童公園公廁為孩童們量身訂作出「火車卡通風」，藉由獨特風格裝置藝術外觀設計，火車造型設計感十足，跳脫傳統制式化公廁，色彩鮮豔活潑，加深民眾對公廁的新型態印象。

位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁因為超萌，最近成為打卡熱點，金湖鎮長陳...
位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁因為超萌，最近成為打卡熱點，金湖鎮長陳文顧（右三）今天也到場視察，並下場玩起自拍。記者蔡家蓁／攝影
分享
金湖鎮的兒童公園公廁因為超萌，最近成為打卡熱點，不少人到此拍照打卡。記者蔡家蓁／...
金湖鎮的兒童公園公廁因為超萌，最近成為打卡熱點，不少人到此拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
分享

相關新聞

古蹟會勘…200年劉家古厝被拆

2019-05-23 23:11

吳榕峯夜宿中芸國中 讚雙語教育

2019-05-23 23:08

回應政院 韓國瑜：循環經濟區錢快給

2019-05-23 23:06

國小廁所改造 小便斗最懂你的健康

2019-05-23 23:03

歌聲遞溫暖 腦麻生獲總統教育獎

2019-05-23 22:59

用海藻種的！小琉球芒果冰特殊香氣 收服馬前總統味蕾

2019-05-23 22:35

AI養蝦 增肥3成 節電3成

2019-05-23 22:35

200年古厝現勘前突遭拆除 文化局：暫定古蹟貫徹公權力

2019-05-23 20:45

好奇寶寶！馬英九參拜小琉球王爺廟 眼睛不斷向上飄

2019-05-23 18:50

高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費

2019-05-23 17:30

2019亞洲小姐選美首次移師高雄 獲H2O飯店等企業支持

2019-05-23 14:06

高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47

鴻海投資高雄？ 韓國瑜：談了3次，雙方都很積極

2019-05-23 12:39

議員提「來高雄結婚吧」 韓國瑜：會打造愛情聖地

2019-05-23 12:06

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47

史無前例！宜縣長備詢由秘書長陪坐報告席 挨轟大笑話

2019-05-23 10:28

宜蘭縣長林姿妙議會備詢麥克風沒關 碎念「嘜擱害我」爆全場

2019-05-23 22:14

好奇寶寶！馬英九參拜小琉球王爺廟 眼睛不斷向上飄

2019-05-23 18:50

注意！紓解竹科下班壅塞 經國橋增2支紅綠燈調控車流

2019-05-23 13:54

拒絕代理主委到任？ 國民黨花蓮縣黨部黑車擋門口

2019-05-23 10:58

影／當年遣返流下悲傷淚 灣生今重回基隆港心情激動

2019-05-23 15:56

秘書長全程陪坐報告席幫答詢 林姿妙：很好啊，新創意

2019-05-23 11:23

新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39

高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費

2019-05-23 17:30

基隆打造智慧路口 選在麥金路、基金一路試辦

2019-05-23 10:06

200年古厝現勘前突遭拆除 文化局：暫定古蹟貫徹公權力

2019-05-23 20:45

影╱培訓「大學姐」當局長花360萬？林筱淇：議員憑空撰寫

2019-05-23 15:37

免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25

打開台南公園設計評選員名單 景觀建築師傻眼

2019-05-23 15:14

贈瓦斯爐控制器助獨老 會場邊炊事不慎火警成活教材

2019-05-23 17:12

桃園經國轉運站外人行道違停執法 三天拖吊54台

2019-05-23 12:40

雲林縣長張麗善拜會林佳龍 盼高鐵雲林站增班

2019-05-23 15:59

影／翻耕補助救稻熱病？嘉縣議員：蔡政府頭殼壞去！

2019-05-23 11:41

鴻海投資高雄？ 韓國瑜：談了3次，雙方都很積極

2019-05-23 12:39

影／梅子逢暖冬大減產剩兩成 南投青脆梅上市

2019-05-23 19:24

太保民代質疑代購祭品圖利 市公所：研議暫停服務

2019-05-23 09:35

國小校長空拍美景 玉里黑熊稻田紅到國外

2019-05-23 12:04

主政者要有「誠信」！議員質疑林姿妙有無說「讀冊免錢」

2019-05-23 16:13

台1線又見石虎路殺 苗縣議會今審保育自治條例

2019-05-23 09:51

等了10多年又被取消！斗六十三里敦親捐助國防部喊卡

2019-05-23 20:19

青年一期公宅招租完成抽籤 中籤率僅5.5%

2019-05-23 16:51

酸國民黨用黨產付敬老金 議員反批柯文哲亂花錢

2019-05-23 16:42

彰化議員籲長青卡增加功能性 溪頭路線熱門應加開班次

2019-05-23 21:26

翁章梁為龍舟賽點睛開光 端節比賽蚵仔粥呷免驚

2019-05-23 13:56

影／宜蘭伯朗大道 周末上演稻浪音樂會

2019-05-23 09:23

議員提「來高雄結婚吧」 韓國瑜：會打造愛情聖地

2019-05-23 12:06

暴雨台糖岸內養豬場廢水溢流 環保局重罰居民要抗爭

2019-05-23 17:16

公園蓋停車場社福館恐減綠地？ 莊敬里長籲勿聽信謠言

2019-05-23 16:58

防患於未然！中市民安5號演習 千人動員演練

2019-05-23 13:21

照護員也可宅配到府！弘道首創到宅服務老人耆樂居學堂

2019-05-23 12:14

客語認證報考人數輸苗栗 桃市鼓勵揪團發激勵獎金

2019-05-23 15:37

用海藻種的！小琉球芒果冰特殊香氣 收服馬前總統味蕾

2019-05-23 22:35

嘉市弱勢族群參與照顧班人數低 議員：被迫選擇安親班

2019-05-23 20:30

避免麻疹疫情擴散 桃市補助20至38歲保母免費打疫苗

2019-05-23 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top