公廁成景點？金門列車廁所超萌 成打卡熱點

2019-05-24 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁最近經過改造，意外爆紅，不少人都到場拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門縣環保局最近爭取環保署經費補助，由金湖鎮公所將縣內3座公廁進行大改造，其中位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁最受矚目，因為整體設計超萌，意外成為拍婚紗及熱門拍照打卡景點。

「哇！這個火車頭好可愛喔」、「我要跟可愛的彩繪動物合影」走一遭山外重劃區的兒童公園公廁，會以為來到什麼文創景點，原來是經過施工單位的心擘畫，這座「火車卡通風」的公廁意外爆紅，每天都有不少人慕名來拍照。

金湖鎮長陳文顧表示，超萌的「火車卡通風」公廁上月26日才啟用，意外成為金湖地區的熱門新景點，假日經常可以看到親子到此遊玩，還有不少人來此拍照打卡，鎮公所也始料未及。

來此拍照的陳姓遊客表示，公廁設計地相當有創意，造型超可愛，如果沒說，她還以為是新景點，絕對不會想到是公廁，未來有機會，會介紹朋友一起來拍照。