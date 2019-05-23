200年古厝現勘前突遭拆除 文化局：暫定古蹟貫徹公權力

2019-05-23 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市仁武區劉氏古厝歷史有200多年，高雄市府文化局排定5月24日古蹟列冊現場會勘，今天卻傳出劉氏古厝無預警被挖土機鏟平。文化局在接獲拆除通報後，就邀集文資委員前往會勘，作成暫定古蹟的決定，貫徹公權力。

仁武劉氏古厝歷史可追溯至清朝乾隆年間，是棟四合院建築，古厝形制優美。高雄市文化局文資中心在3月底接獲提報，原定明天到現場會勘，經審查會議決定是否列冊，或送交大會審查進入指定登錄程序。沒想到今天古厝突遭無預警拆毀。

針對仁武區劉家古厝在古蹟列冊會勘前遭部份所有權人「突襲式」拆屋，文化局表示，仁武劉厝係民間社團提報，文化局依文資法第14條，啟動是否列冊追蹤的審查程序，並通知提報人、所有權人，訂5月24日進行現勘決定。

文化局文資中心主任李毓敏表示，自民眾提報至辦理會勘前，文化局同仁不定時進行巡查，但囿於人力、物力，無法24小時巡守。沒想到屋主刻意在原定會勘日前一天清早搶拆，文化局於接獲拆除通報後，即邀集文資委員前往會勘，作成暫定古蹟的決定，貫徹公權力。