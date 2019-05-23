好奇寶寶！馬英九參拜小琉球王爺廟 眼睛不斷向上飄

2019-05-23 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



馬英九今日造訪小琉球，參拜三隆宮三府千歲，眼神不斷向上飄。記者江國豪／攝影 分享 facebook 前總馬英九時隔1年，再度造訪屏東縣小琉球，除了參拜地方知名廟宇，欣賞珊瑚礁岩，還與鄉親一同大嗑芒果冰，馬向鄉親報告雖然自己不是漁民出身，但是海洋法專家，相當照顧漁民權益，過去簽訂《台菲漁業協定》、《台日漁業協定》讓漁民更有保障，然而馬前總統在參拜三隆宮王爺時，眼神不斷向上飄，走出大殿前才向廟方主委透露心中疑惑。

前總統馬英九今日拜訪小琉球，由前立委蘇清泉、立委參選人林育先及琉球區漁會幹部陪同，先是前往碧雲寺向觀音佛祖參香，還一度講出碧雲寺「媽祖」庇由漁民，由總幹事提醒才發現口誤。隨後馬英九前往小琉球王爺信仰中心三隆宮參拜三府千歲，持香同時眼神忍不住一直飄向大殿上方的「土地公」與「境主公」的神尊名稱。

馬英九參拜完畢後，轉身邊便向三隆宮主委黃文良透露心中疑惑，倒底「土地公」與「境主公」的差別，而一旁的蘇清泉幫忙解釋「境主公」類似「城隍」，同樣是地方守護神，馬這才明白兩尊神明差異。

【中央社／屏東縣23日電】

前總統馬英九今天到屏東小琉球觀光、訪老友，除了到信仰中心的廟宇參拜，也到觀光景點花瓶岩、美人洞和烏鬼洞參觀。

今天是馬英九第4次到小琉球，前3次多為選舉行程，今天行程顯得輕鬆，由前立委蘇清泉及國民黨準備參加立委初選的林育先等人陪同，搭上午10時的船從東港到小琉球，抵小琉球後，有國民黨籍的縣議員王薇茗、前鄉長蔡天裕及琉球區漁會多名幹部接待。

蔡天裕的兒子下個月初要結婚，邀請馬英九參加，馬英九當天沒有空，今天提前到小琉球先向蔡天裕祝賀。

馬英九上午先到琉球鄉信仰中心碧雲寺及三隆宮參拜，並品嚐琉球鄉美食「花媽」芒果剉冰，中午用餐時，漁會幹部向馬英九提到希望政府能夠強力護漁，也表示目前的漁業三法執法過嚴。

馬英九下午到著名景點美人洞、烏鬼洞及綠蠵龜出沒最頻繁的花瓶岩觀光，一行人都抱著能夠看到綠蠵龜的希望，可惜綠蠵龜沒有露臉。