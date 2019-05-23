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獨／不輸政治圈！他爆演藝圈鬥爭黑幕

5月豪雨農損 屏東超過1200萬元

2019-05-23 20:54中央社 屏東縣23日電

5月豪雨，屏東縣符合農業天然災害救助作業要點規定的鄉鎮有九如鄉、枋寮鄉、林邊鄉、南州鄉和佳冬鄉等5個鄉鎮，被害面積423.8公頃，農損估計超過新台幣1200萬元。

縣府農業處長黃國榮表示，5月豪雨造成水稻、食用玉米和香蕉等作物倒伏、枯黃及設施毀損，被害面積423.8公頃，農損估計超過1200萬元，目前各鄉鎮市公所持續將農損情形回報縣府農業處。

黃國榮表示，農業處將於24日會同高雄區農業改良場及農糧署現勘認定致災原因。

豪雨香蕉農糧署

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