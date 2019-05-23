百年老厝會勘前被拆 高市府急列暫定古蹟

2019-05-23 18:05 中央社 高雄23日電



民眾提報仁武區「劉氏新厝」為古蹟、歷史建築，市府文化局安排24日會勘，但今天一早怪手進場拆除，文化局文資中心不及制止，緊急在現場拉起警示線並公告劉氏新厝為暫定古蹟。

原本是鄰居眼中的歷史建築、古蹟，一早有怪手進場拆除，鄰居表示緊急通報文化局也不及制止，看到老建築成了廢墟，鄰居直說「很可惜」。

高雄市府文化局文化資產中心主任李毓敏表示，3、4月接獲民眾提報古蹟、歷史建築，聯繫所有權人及安排文資委員24日前往會勘，發生會勘前一天老厝被拆的情形，文資中心很遺憾。

為免已被拆除的建築繼續被破壞，文資中心緊急公告為「暫定古蹟」，並在現場拉起警示線，禁止拆除工程也免暫定古蹟續被破壞。

文資中心指出，劉氏新厝是兩進式閩式建築，其中左護龍曾因牴觸道路工程，部分被拆除，右護龍完好。對於老建物在會勘前被拆一事，李毓敏表示，因建築尚無「身分」，並無法律問題。

文化局將儘速於公告暫定古蹟後6個月到一年期間內開會調查，給建築身分認定。

前民進黨高雄市議員張豐藤獲知老建築被拆，他於臉書貼文質疑高雄是一個只想發大財、沒有「歷史感」的城市。

劉姓後代受訪表示，劉氏新厝成了祭祀公業，平常有人前往打掃或拜拜，60多戶後代子孫共同持有建築物地上權，但因對處分方式意見不同，爭議不斷。

仁武區公所古蹟巡禮資料中記錄劉氏新厝是有名的歷史古蹟之一，其中長春祠的建築年代，迄今已有200多年的歷史。

劉氏新厝建於道光年間，距今約160年左右，建築結構較為完整，格局依清朝舉人官宅的聚合式宅院而設計，前庭寬廣及正廳台基的高低，可略窺宅第的氣派與風貌，正廳兩側有磚雕、牆飾、樑柱被認為是僅存少見的文化遺產及藝術古蹟。