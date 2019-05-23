親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「我知道餓的感受」街友無助蹲路旁 大車司機迴轉送便當

百年老厝會勘前被拆 高市府急列暫定古蹟

2019-05-23 18:05中央社 高雄23日電

民眾提報仁武區「劉氏新厝」為古蹟歷史建築，市府文化局安排24日會勘，但今天一早怪手進場拆除，文化局文資中心不及制止，緊急在現場拉起警示線並公告劉氏新厝為暫定古蹟。

原本是鄰居眼中的歷史建築、古蹟，一早有怪手進場拆除，鄰居表示緊急通報文化局也不及制止，看到老建築成了廢墟，鄰居直說「很可惜」。

高雄市府文化局文化資產中心主任李毓敏表示，3、4月接獲民眾提報古蹟、歷史建築，聯繫所有權人及安排文資委員24日前往會勘，發生會勘前一天老厝被拆的情形，文資中心很遺憾。

為免已被拆除的建築繼續被破壞，文資中心緊急公告為「暫定古蹟」，並在現場拉起警示線，禁止拆除工程也免暫定古蹟續被破壞。

文資中心指出，劉氏新厝是兩進式閩式建築，其中左護龍曾因牴觸道路工程，部分被拆除，右護龍完好。對於老建物在會勘前被拆一事，李毓敏表示，因建築尚無「身分」，並無法律問題。

文化局將儘速於公告暫定古蹟後6個月到一年期間內開會調查，給建築身分認定。

前民進黨高雄市議員張豐藤獲知老建築被拆，他於臉書貼文質疑高雄是一個只想發大財、沒有「歷史感」的城市。

劉姓後代受訪表示，劉氏新厝成了祭祀公業，平常有人前往打掃或拜拜，60多戶後代子孫共同持有建築物地上權，但因對處分方式意見不同，爭議不斷。

仁武區公所古蹟巡禮資料中記錄劉氏新厝是有名的歷史古蹟之一，其中長春祠的建築年代，迄今已有200多年的歷史。

劉氏新厝建於道光年間，距今約160年左右，建築結構較為完整，格局依清朝舉人官宅的聚合式宅院而設計，前庭寬廣及正廳台基的高低，可略窺宅第的氣派與風貌，正廳兩側有磚雕、牆飾、樑柱被認為是僅存少見的文化遺產及藝術古蹟。

歷史建築古蹟文化局

相關新聞

2019亞洲小姐選美首次移師高雄 獲H2O飯店等企業支持

2019-05-23 14:06

高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47

鴻海投資高雄？ 韓國瑜：談了3次，雙方都很積極

2019-05-23 12:39

議員提「來高雄結婚吧」 韓國瑜：會打造愛情聖地

2019-05-23 12:06

金門官窯地標 被撞出大洞

2019-05-23 00:03

林思伶接掌文化局？ 韓國瑜：總質詢後公布

2019-05-22 23:10

潮州轉運站沒椅沒門沒空調 民眾：倉促啟用？

2019-05-22 23:06

高雄旅展周五開幕優惠多 估計有30萬人次湧入

2019-05-22 22:21

影／金門拌麵好棒棒 網紅泡麵達人強力推薦紅到國外去

2019-05-22 19:43

台南麻豆名醫故居 百年白蓮霧樹因這原因要砍除

2019-05-22 19:27

都是蚊子惹禍 大馬客入境高雄發燒1染屈公病1疑登革熱

2019-05-22 19:23

用唱歌質詢市政 新北市原住民議員：吹捧就不必

2019-05-22 18:04

六合夜市風波再燒 潘恒旭嗆網友：說弄錯了沒這麼困難

2019-05-22 16:35

這對夫妻好有愛 串連兩家姻親捐6輛復康巴士

2019-05-22 15:47

六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意

2019-05-22 15:23

林思伶接高市文化局長 在地藝文界：不認識但有期待

2019-05-22 15:17

六合夜市臨演風波原PO反擊 友：你家祖墳冒青煙了

2019-05-22 15:13

高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長

2019-05-22 14:10

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

史無前例！宜縣長備詢由秘書長陪坐報告席 挨轟大笑話

2019-05-23 10:28

高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47

機捷A21環北站區段徵收 內政部今審議通過

2019-05-22 19:24

拒絕代理主委到任？ 國民黨花蓮縣黨部黑車擋門口

2019-05-23 10:58

注意！紓解竹科下班壅塞 經國橋增2支紅綠燈調控車流

2019-05-23 13:54

影／金門拌麵好棒棒 網紅泡麵達人強力推薦紅到國外去

2019-05-22 19:43

台南麻豆名醫故居 百年白蓮霧樹因這原因要砍除

2019-05-22 19:27

秘書長全程陪坐報告席幫答詢 林姿妙：很好啊，新創意

2019-05-23 11:23

影／當年遣返流下悲傷淚 灣生今重回基隆港心情激動

2019-05-23 15:56

鼓勵憑證報稅 國稅局淡水所好禮大方送

2019-05-22 20:11

基隆打造智慧路口 選在麥金路、基金一路試辦

2019-05-23 10:06

台南官田慈聖宮邀楊烈等人演唱 為神農大帝祝壽

2019-05-23 08:16

高雄旅展周五開幕優惠多 估計有30萬人次湧入

2019-05-22 22:21

新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39

影╱培訓「大學姐」當局長花360萬？林筱淇：議員憑空撰寫

2019-05-23 15:37

免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25

鴻海投資高雄？ 韓國瑜：談了3次，雙方都很積極

2019-05-23 12:39

柯文哲罵垃圾 議會：不道歉別來報告

2019-05-23 00:02

太保民代質疑代購祭品圖利 市公所：研議暫停服務

2019-05-23 09:35

桃園經國轉運站外人行道違停執法 三天拖吊54台

2019-05-23 12:40

影／翻耕補助救稻熱病？嘉縣議員：蔡政府頭殼壞去！

2019-05-23 11:41

台1線又見石虎路殺 苗縣議會今審保育自治條例

2019-05-23 09:51

林思伶接掌文化局？ 韓國瑜：總質詢後公布

2019-05-22 23:10

國小校長空拍美景 玉里黑熊稻田紅到國外

2019-05-23 12:04

影／後龍西瓜有「身分證」 農民：銷路就是比人家好

2019-05-22 19:48

全台最大考古主題園區25日啟用 舒米恩獻聲

2019-05-23 07:53

打開台南公園設計評選員名單 景觀建築師傻眼

2019-05-23 15:14

竹市打造超大野餐草原 相當428個籃球場

2019-05-22 23:30

各區爭設iBike站 台中市府沒編預算

2019-05-23 00:14

家戶換智慧電表 用電更精準

2019-05-22 23:09

高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費

2019-05-23 17:30

北北宜首長 6月1日會師淡蘭古道

2019-05-22 23:56

桃園復興新溪口吊橋 休園整修到6月中旬

2019-05-23 08:21

北市老舊公寓加裝電梯 5年僅26件

2019-05-22 23:17

環保杯A地租B地還 嘉市議員保護環境推新招

2019-05-22 22:42

雲林縣長張麗善拜會林佳龍 盼高鐵雲林站增班

2019-05-23 15:59

物價漲業者無奈 台南小吃銅板價變紙鈔價

2019-05-22 23:01

歸仁分局邀請170宮廟 簽署優質宮廟公約

2019-05-22 23:06

議員提「來高雄結婚吧」 韓國瑜：會打造愛情聖地

2019-05-23 12:06

潮州轉運站沒椅沒門沒空調 民眾：倉促啟用？

2019-05-22 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top