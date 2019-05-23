高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費

2019-05-23 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



520豪雨導致高雄旗山、美濃等地稻田倒伏嚴重，農委會已宣布高雄稻米納入天然災害現金救助項目。高雄市長韓國瑜今天下午勘查稻米災損，韓國瑜向農委會主委陳吉仲喊話說，很多稻穀成熟度未達八成，根本無法搶收，希望農委會直接補貼每公頃10萬元耕鋤費用，協助農民保本。

旗山、美濃與杉林稻田受損面積400多公頃，農委會22日宣布，每公頃補助1萬8千元現金救助。高雄市長韓國瑜今天下午到美濃區勘查倒伏災情，並前往農會碾米廠觀看良質米作業，市府農業局長吳芳銘、美濃農會總幹事鍾清輝簡報災損。

農業局表示，截至昨日為止，全高市農業受損金額1千7百萬元，農業局及公所人員全力協助農民辦理救助，並感謝中央願意嘗試以無人機空拍協助災害鑑定，希望盡速協助農民復耕復養。

美濃農會總幹事鍾清輝指出，公糧進倉數量已達一半，不過有許多倒伏稻穀尚未達八分熟，冒然搶收會無法符合災害穀驗收標準，建請中央直接補助每公頃10萬元種植成本給農民，讓已無經濟收益的稻穀直接在田間耕鋤，以免繳交時遭拒，也增加作業困難。

聽取簡報過後，韓國瑜向農委會主委陳吉仲喊話說，520這場豪雨導致高雄400多公頃即將成熟稻米損害，這些稻米再過10天可採收，對農民打擊很大，對於成熟度已達八成的水稻，希望農友趕緊搶收，而成熟度未達八成的水稻，「沒魚蝦也好」，希望報請農委會每公頃補助10萬元，以減輕農民損失。另外，玉米與香蕉則採用個案研究，看能否給予補助。