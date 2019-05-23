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大學裡開咖啡館不稀奇 樹德科大這座咖啡館不一樣！

2019-05-23 17:06聯合報 記者王昭月╱即時報導

大學裡開咖啡館不稀奇，樹德科技大學自營的這座咖啡館不一樣，店內賣的不只咖啡香，還有師生創意，陳列的商品不乏德國iF及紅點設計大獎得獎創作，是學生夢想育成的空間，也印證著他們進軍職場的實力。

「59咖啡文創館」位在樹德科大橫山創意基地1樓，是學校的衍生企業，也是整座基地的金門面，店內有美味甜點、香醇咖啡，更有奪人眼球的文創商品，多數由師生共同開發，少數是傑出校友寄售，重點是為學弟妹立下激勵的標竿，告訴大家「有朝一日，你也做得到」。

樹德科大是國內大學經營衍生企業的先驅，兼任橫山創意公司董事長等職務的研發長林群超表示，59咖啡文創館不只是咖啡館，而是教育的衍生場域，更是大學進軍職場「最後一哩」的表彰。

他說，59咖啡文創館兼營實體店面與網路商城，亦可做實驗性「快閃店」，師生開發的個性商品藉咖啡館一隅販售，驗證在1萬1千多名師生的消費市場裡能否闖出商機。這裡也是激盪創意的園地，能看看別人的優劣，修正自己。

5層樓高的橫山創意基地也是座複合式「創夢工廠」，基地內設有各式工坊，有研發團隊及廠商進駐。教師可輔導學生將創意商品化，並藉實體店面與線上購物平台學習設計開發、行銷販售、品牌型塑，驗證商品在市場的流通與成就。學校各系所更可透過產學合作，就地媒合學生到進駐廠商實習、工讀甚至就業，與產業界建立良善連結，創造多贏。

他說，因應少子化，人口外流，大學衍生企業另肩負「地方創生」的積極角色，可為在地人、在地企業提出穩定人口、創造地方發展的願景，培養在地生產力與就業力，「橫山創意地雖只是一棟建築物，卻能應用教育的思維與研發能量，作出正面良善的示範」。

樹德科大「59咖啡文創館」賣的不只咖啡香，還有師生的創業夢。記者王昭月／攝影
樹德科大「59咖啡文創館」賣的不只咖啡香，還有師生的創業夢。記者王昭月／攝影
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樹德科大衍生企業「59咖啡文創館」位在校內橫山創意基地一樓，是學生夢想育成的空間...
樹德科大衍生企業「59咖啡文創館」位在校內橫山創意基地一樓，是學生夢想育成的空間。記者王昭月／攝影
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樹德科大59咖啡文創館兼營實體店面與網路商城，亦可做實驗性「快閃店」。記者王昭月...
樹德科大59咖啡文創館兼營實體店面與網路商城，亦可做實驗性「快閃店」。記者王昭月／攝影
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「59咖啡文創館」陳列的文創品，數由師生共同開發，少數是傑出校友寄售。記者王昭月...
「59咖啡文創館」陳列的文創品，數由師生共同開發，少數是傑出校友寄售。記者王昭月／攝影
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咖啡館文創

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