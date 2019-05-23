高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



仁武劉氏古厝今早已被挖土機夷成平地。圖／翻攝高市前議員張豐藤臉書 分享 facebook 高雄市仁武區劉氏古厝歷史長達2百多年，高雄市府文化局排定明天會勘，今天上午傳出劉氏古厝遭人雇請挖土機鏟平事件。高市前議員張豐藤質疑，拆除舉動粗暴，難道高雄是一個只想發大財、沒有「歷史感」的城市嗎？

仁武劉氏古厝歷史可追溯至清朝乾隆年間，古厝形制優美，後人在今年3月底向高市文化局提報古蹟，市府文化局已排定審查行程，明天邀請文資委員現場會勘。

今天上午，重型機具進駐，在短時間內剷除古厝主體建築，消息傳出後，關心這棟老建築的人士表達痛心。高市前議員張豐藤在臉書上說，「仁武劉氏新厝」被提報為古蹟、歷史建築，本週五文資委員就要進行會勘，今天一大早就開始粗暴的拆除，難道高雄是一個只想發大財、沒有「歷史感」的城市嗎？

市府文化局文資中心主任李毓敏表示，劉氏古厝現有產權複雜，今早接獲消息，通知文資委員緊急前往現場會勘，劉氏古厝確實大部分已被清除；文資中心在3月底接獲提報，原定明天到現場會勘，須經審查會議決定是否列冊，或送交大會審查進入指定登錄程序，文化保存程序須在會勘後展開。